ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тело закатал в бетон: жестокое убийство в Марьиной горке

28.01.2020 16:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мужчины не поделили девушку. В результате разборок один из них убил второго и "похоронил" в подвале дома.



Жуткую историю сообщает телеграм-канал Nexta.

По данным телеграм-канала, жестокое убийство произошло несколько дней назад в Марьиной горке. 

Двое молодых людей выпивали и заговорили про девушку одного из них. В результате у разгорячённых мужчин на почве ревности началась драка. Как она происходила - точно неизвестно. Зато известно, чем закончилась.

В мусорном контейнере возле дома бездомный нашёл отрубленную человеческую руку. Милиция оперативно отследила по камерам возможного подозреваемого, а местные жители подтвердили, что видели мужчин, входящих в подъезд вместе. 

Внутри квартиры, в которой предположительно и произошло убийство, было большое количество следов крови, так что сомнений у оперативников не оставалось.

После задержания более суток подозреваемый не признавался в том, где спрятал труп. Тем не менее, следователям удалось надавить на мужчину и узнать, где же тело погибшего. 

Как оказалось, чтобы сокрыть следы убийства, мужчина забетонировал тело знакомого прямо в подвале собственного дома.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчины не поделили девушку. В результате разборок один из них убил второго и "похоронил" в подвале дома.
 
Новости дня
Новости разные
 
Налегать на хлеб и картошку и урезать потребление мяса. Власти пересмотрели потребительские корзины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика