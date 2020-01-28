Тело закатал в бетон: жестокое убийство в Марьиной горке









сообщает телеграм-канал Nexta. Жуткую историютелеграм-канал Nexta.





По данным телеграм-канала, жестокое убийство произошло несколько дней назад в Марьиной горке.





Двое молодых людей выпивали и заговорили про девушку одного из них. В результате у разгорячённых мужчин на почве ревности началась драка. Как она происходила - точно неизвестно. Зато известно, чем закончилась.





В мусорном контейнере возле дома бездомный нашёл отрубленную человеческую руку. Милиция оперативно отследила по камерам возможного подозреваемого, а местные жители подтвердили, что видели мужчин, входящих в подъезд вместе.





Внутри квартиры, в которой предположительно и произошло убийство, было большое количество следов крови, так что сомнений у оперативников не оставалось.





После задержания более суток подозреваемый не признавался в том, где спрятал труп. Тем не менее, следователям удалось надавить на мужчину и узнать, где же тело погибшего.





Как оказалось, чтобы сокрыть следы убийства, мужчина забетонировал тело знакомого прямо в подвале собственного дома.







