|
Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экологический бизнес и социальная ответственность. Торговая сеть гипермаркетов GREEN начинает полномасштабную программу, направленную на решение ключевых вопросов экологии, поддержку экологически дружественного фермерства и производство продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28 января специалисты торговли, профильных министерств и общественных организаций обсудили эффективные пути в решении актуальных вопросов экологии. Первым станет проект по проблеме переработки пластиковых отходов.
Юлия Стриго, корреспондент:
Ориентир компании – это качественные и натуральные продукты на прилавках. Сегодня торговая сеть двигается дальше и делает упор на экологию и поддержку местных фермерских хозяйств. Новая задача – снизить использование пластика и найти альтернативу. Оказывается, в день один гипермаркет выдает почти 50 тысяч пластиковых пакетов.
Наталья Гринцевич, директор УП «Оператор вторичных ресурсов»:
Торговая сеть GREEN уже делает первые шаги в проекте. Например, эти выходные в гипермаркетах станут экологическими. Привычные пластиковые пакеты и посуда превратятся в бумажные. GREEN CITY предложит аналоги также и фасовочным пакетам. А с 1 марта яйца в GREEN будут продаваться в упаковке из перерабатываемых материалов.
Алексей Гильденберг, заместитель директора по маркетингу сети гипермаркетов GREEN:
Сегодня сеть гипермаркетов GREEN подписала соглашение о взаимодействии с местным социальным фондом «Добра».
Александр Скрабовский, директор социального фонда «Добра»:
Данная инициатива нашла широкую поддержку среди представителей министерств торговли, природоохранного ведомства и экологических организаций. Проект позволит улучшить экологическую ситуацию в Беларуси.
* На правах рекламы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии
Новости Беларуси. Экологический бизнес и социальная ответственность. Торговая сеть гипермаркетов GREEN начинает полномасштабную программу, направленную на решение...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)