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Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии

28.01.2020 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экологический бизнес и социальная ответственность. Торговая сеть гипермаркетов GREEN начинает полномасштабную программу, направленную на решение ключевых вопросов экологии, поддержку экологически дружественного фермерства и производство продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии

Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии

28 января специалисты торговли, профильных министерств и общественных организаций обсудили эффективные пути в решении актуальных вопросов экологии. Первым станет проект по проблеме переработки пластиковых отходов.

Все подробности у Юлии Стриго.

Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии

Юлия Стриго, корреспондент:
Использовать пластик только по назначению и в меньшем количестве. Торговые сети Беларуси начинают делать первые шаги по экологизации своего бизнеса. Пилотную инициативу готова представить сеть гипермаркетов GREEN.

Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии

Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии

Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии

Ориентир компании – это качественные и натуральные продукты на прилавках. Сегодня торговая сеть двигается дальше и делает упор на экологию и поддержку местных фермерских хозяйств. Новая задача – снизить использование пластика и найти альтернативу. Оказывается, в день один гипермаркет выдает почти 50 тысяч пластиковых пакетов.

Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии

Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии

Наталья Гринцевич, директор УП «Оператор вторичных ресурсов»:
Объемные показатели сильно увеличились. Если в 1972 году это было около 4,5 миллионов метров кубических, то уже в 2002-м – около 10 миллионов метров кубических и в 2018-м – 22 миллиона метров кубических коммунальных отходов.

Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии

Торговая сеть GREEN уже делает первые шаги в проекте. Например, эти выходные в гипермаркетах станут экологическими. Привычные пластиковые пакеты и посуда превратятся в бумажные. GREEN CITY предложит аналоги также и фасовочным пакетам. А с 1 марта яйца в GREEN будут продаваться в упаковке из перерабатываемых материалов.

Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии

Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии

Алексей Гильденберг, заместитель директора по маркетингу сети гипермаркетов GREEN:
В 2020 году мы начинаем системную работу с ключевыми направлениями и стремимся повлиять на ключевые вопросы экологии в рамках возможности нашего бизнеса. Это и работа с нашими поставщиками по изменению упаковки, это и работа с нашими покупателями по информированию, обучению к более ответственному поведению, стимулированию покупателей через интересные акции.

Сегодня сеть гипермаркетов GREEN подписала соглашение о взаимодействии с местным социальным фондом «Добра».

Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии

Александр Скрабовский, директор социального фонда «Добра»:
Само соглашение имеет часть, которая говорит о публичной готовности международных организаций, государства, граждан к тому, что бизнес готов трансформироваться и становиться более социально ответственным, экологически ответственным, более устойчивым бизнесом с долгосрочными последствиями.

Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии

Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии

Бумажная посуда, меньше пластика и биоразлагаемые пакеты. Как торговая сеть гипермаркетов GREEN заботится об экологии

Данная инициатива нашла широкую поддержку среди представителей министерств торговли, природоохранного ведомства и экологических организаций. Проект позволит улучшить экологическую ситуацию в Беларуси.

* На правах рекламы.

Люди в материале: Юлия Стриго, Наталья Гринцевич, Алексей Гильденберг, Александр Скрабовский
 
 
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Новости Беларуси. Экологический бизнес и социальная ответственность. Торговая сеть гипермаркетов GREEN начинает полномасштабную программу, направленную на решение...
 
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