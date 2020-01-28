Нападающий минского «Динамо» устроил драку с 18-летним хоккеистом и проиграл

Источник материала: Tut.by

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс отличился на 35-й минуте матча с питерским СКА, решив подраться с 18-летним соперником Василием Подколзиным.

Принс, отправляясь на скамейку, получил по лицу клюшкой, причем это была клюшка не Подколзина, а другого динамовца Игоря Мартынова. Не разобравшись в чем дело, Шейн напал на юного игрока СКА. Василий Подколзин не сразу понял, в чем дело, но затем сбросил перчатки и уложил Принса на лед.

Шейн Принс пришел в минское «Динамо» в сентябре. Причем клуб приглашал его не только с целью усиления команды, но и для игры за сборную Беларуси на домашнем чемпионате мира-2021.

Американец в этом сезоне провел 45 матчей, в которых набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-23».

Сегодняшняя игра завершилась со счетом 5:0 в пользу СКА.