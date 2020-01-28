Президент США заявил, что «сделка века» предусматривает создание двух государств — еврейского и палестинского, при этом Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, а палестинской столицей станет Восточный Иерусалим





Трамп начал речь с воспоминаний о своем визите в Израиль и Палестину в 2017 году. По его словам, оба народа заслуживают мира и процветания. Все предыдущие администрации пытались найти решение, но все провалились, заметил Трамп. «Но меня избрали не для того, чтобы я прятался от больших проблем», — продолжил он. Его предложение, настаивал Трамп, детально проработано и является выигрышным для обоих.





Создание двух государств — еврейского и палестинского, при этом Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, заявил Трамп. Эти слова были встречены аплодисментами. Однако позднее президент США добавил, что палестинской столицей станет Восточный Иерусалим. Это предложение сбивает с толку, отмечает Times of Israel. Премьер Израиля подчеркнул, что на Иерусалим будет распространяться израильский суверенитет, Восточный Иерусалим он не упоминал.

На Храмовой горе в Иерусалиме сохранится статус-кво.





План лидеров сопровождается детальной картой территорий Палестины и Израиля. По этому плану Израиль распространит свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан), добавил Нетаньяху. Признание Иорданской долины частью Израиля позволит государству создать восточную границу, добавил он.









Палестина удвоит свою территорию, заявил Трамп.





Палестинское движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа демилитаризирован.





План не предусматривает необходимость ни для израильтян, ни для палестинцев оставлять свои дома.





Трамп также сообщил, что будет сформирована совместная американо-израильская комиссия, которая проработает вопросы плана.





Согласие с планом позволит палестинскому государству получить доступ к инвестициям в размере $50 млрд.





Как отмечает новостное агентство Axios, над разработкой документа работали советники Трампа Джаред Кушнер и Ави Берковиц, посол США в Израиле Дэвид Фридман и спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук. К составлению также приложил руку бывший спецпредставитель администрации США по международным переговорам Джейсон Гринблатт. Нетаньяху в своей чи поблагодарил Кушнера за неоценимый вклад.



