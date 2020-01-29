Врач уверяет, что родителям нельзя облизывать соску, которую потом дают ребёнку. Причина - кариес!

Источник материала: Виртуальный Брест

Ранний детский кариес входит в число самых распространённых медицинских проблем в первые годы жизни ребёнка.





Лечение кариеса и его осложнений в этом возрасте – процесс чрезвычайно трудный как для самого малыша и его родителей, так и для стоматолога. Кроме того отрицательный опыт первого общения с зубным врачом может оставить неприятные воспоминания на всю жизнь и привести к развитию страха перед ним и, как следствие, к потере уже постоянных зубов.

Важным фактором, способствующим развитию его у детей в это время, медики считают нарушение характера и режима питания.

Грудное вскармливание – основа правильного физического развития ребёнка и его здоровья. Преимущества естественного вскармливания обусловлены уникальностью состава грудного молока, которое содержит все необходимые ребёнку вещества.

Однако кормление детей грудью дольше года, особенно при питании «по требованию» и в ночное время, не избавляет детей от кариеса.

У ребёнка в возрасте 8-10 месяцев должно быть не больше 5-6 приёмов пищи. Необходимо полностью отказаться от ночного вскармливания.

Ночь – время самой малой иммунологической защиты в полости рта. В этот период создаются благоприятные условия для развития кариеса за счёт замедленного слюноотделения, отсутствия естественного самоочищения. В это время надо давать пить только воду.

В качестве перекусов используйте несладкие продукты: сыр, творог, яйцо, несладкий йогурт или кефир, овощи, фрукты.

При искусственном вскармливании постарайтесь как можно раньше отказаться от питания из бутылочки и использовать при кормлении ложку.

После приёма сладкой пищи дайте малышу несколько ложек воды, чтобы смыть остатки сладости. Конфеты ограничивайте до приёма один раз в неделю, а лучше не знать их вкуса до 3-х лет. Следует сказать категорическое «нет» леденцам, ирискам, сладким газированным напиткам.

И, конечно, нельзя забывать об уходе за зубами малыша. Гигиена их должна начинаться с момента прорезывания. На первом этапе это может быть протирание салфеткой, смоченной кипячёной водой, чистка силиконовой щёткой-напальчником, а в дальнейшем – зубной щёткой.

После появления первого жевательного зуба используйте небольшое количество зубной пасты, когда ребёнок научится сплёвывать, применяйте фторсодержащую пасту.

Родителям нужно также помнить о недопустимости так называемых «слюнных контактах» с ребёнком. При облизывании соски, пробе еды из ложки, пережёвывании пищи, поцелуев в губы происходит инфицирование ребёнка кариесогенными микроорганизмами родителей.

Сами родители должны соблюдать тщательную личную гигиену полости рта. При этом можно использовать жевательную резинку или драже с ксилитом, который снижает количество кариесогенной микрофлоры и участвует в минерализации зубов.

Правильный режим питания и ухода за ребёнком поможет сохранить зубы ваших детей здоровыми.

Заведующий лечебно-профилактическим отделением № 2

филиала № 1 Брестская детская стоматологическая

поликлиника УЗ «БСП» Г.С.Богатель