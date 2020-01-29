В Пуховичском районе убили 31-летнего мужчину и сбросили его тело в реку

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, в милицию обратился житель Марьиной Горки. Он сообщил, что пропал его 31-летний сын. Правоохранители приступили к его поискам.

В ходе проведенных мероприятий следователи пришли к выводу, что исчезновение носит криминальный характер. 31-летний мужчина был убит. Вскоре были задержаны трое подозреваемых, среди которых 33-летний мужчина и 36-летняя женщина, и их 23-летний знакомый.

Как пояснила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, преступление совершено 21 января в квартире у 33-летнего и 36-летней сожителей. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, потерпевшему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался. В последующем его тело было сброшено в реку.

Правоохранители совместно с водолазами МЧС, ОСВОД уже в течение нескольких дней пытаются найти тело убитого. Однако пока поиски не привели к ожидаемому результату. По факту убийства, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. Следствие продолжается, назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства преступления.