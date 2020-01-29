Огромное граффити в память о легендарном баскетболисте Коби Брайанте появилось на Филиппинах

Источник материала: СТВ

Новости Филиппин. На Филиппинах появилась фреска в память о легендарном баскетболисте Коби Брайанте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабное граффити на асфальте поклонники спортсмена создали менее чем за сутки. Не были против такой фрески и жильцы домов, рядом с которыми появился рисунок.





Напомним, Брайант погиб 26 января. Частный вертолет Брайанта потерпел крушение в штате Калифорния. На борту находились девять человек, в том числе его 13-летняя дочь.

За свою игровую карьеру баскетболист пять раз становился чемпионом NBA в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».







