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Самый богатый человек Европы стал богаче почти на $3 млрд за сутки

29.01.2020 20:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самый богатый европеец Бернар Арно вплотную приблизился ко второму месту в глобальном рейтинге миллиардеров, которое занимает Билл Гейтс. Причина — рекордные финансовые показатели лидера luxury-рынка, компании LVMH





Во вторник, 28 января, состояние французского миллиардера Бернара Арно выросло примерно на $2,9 млрд, когда его компания, производитель предметов роскоши LVMH, сообщила о рекордной выручке за 2019 год.

Согласно рейтингу миллиардеров Forbes Real-Time, обновляющемуся в режиме реального времени, в конце дня состояние Арно оценивалось в $108,7 млрд, после того как акции LVMH выросли на 2,74%. LVMH, которой принадлежат такие бренды, как Louis Vuitton, Moët & Chandon и Christian Dior, сообщила, что в 2019 году объем продаж достиг $60 млрд (€53,7 млрд), что на 15% больше, чем в 2018 году. Самым прибыльным направлением деятельности компании стало производство одежды и товаров из кожи, выручка которого составила $22,2 млрд, что на 20% больше, чем в 2018 году.

Даже с учетом прироста его состояния Арно остается третьим богатейшим человеком мира — после Джеффа Безоса (№ 1) и Билла Гейтса (№ 2). Арно ненадолго становился богатейшим человеком мира в декабре, через несколько недель после того, как LVMH заключила сделку по приобретению американской ювелирной компании Tiffany & Co.
 
 
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Самый богатый европеец Бернар Арно вплотную приблизился ко второму месту в глобальном рейтинге миллиардеров, которое занимает Билл Гейтс. Причина — рекордные...
 
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