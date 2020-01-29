Источник материала: Виртуальный Брест

Милицейская служба и опасна, и трудна. Это не просто слова. Сотрудники органов внутренних дел ежедневно сталкиваются с нарушителями порядка. И не всегда те беспрекословно подчиняются законным требованиям милиционеров. Оказывая сопротивление, они сыплют оскорблениями, угрозами, лезут с кулаками....





В свою очередь очевидцы спешат достать свои смартфоны, чтобы все заснять и выложить в интернет. Не имея порой должного представления о реальных причинах конфликта, вырывают «хайповую» ситуацию из контекста. А далее история обрастает различными домыслами и несправедливыми обвинениями в адрес правоохранителей…

Вчера в Кобрине был задержан пьяный пассажир, который пытался «разобраться» с милиционером.

Около 17:20 инспектор ДПС ОГАИ Кобринского РОВД остановил автомобиль Audi 100, за рулем которого находился 43-летний местный житель. В ходе разбирательства выяснилось, что он не имеет водительского удостоверения. Его пассажир, нигде неработающий владелец авто, накануне отметивший свое 33-летие, посчитал ситуацию несправедливой. Мужчина вышел из машины и начал оскорблять инспектора ГАИ . Затем перешел к более активным действиям: стал хватать милиционера за форму, оторвал погон и нарукавник куртки (видео смотрите ниже). Помощь инспектору ГАИ в задержании буяна оказали очевидцы – сотрудник МЧС и водитель такси. Впоследствии экспертиза выявила в крови нарушителя 1,7 промилле алкоголя. Кобринским РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Мужчина задержан.

К сожалению, подобные случаи, когда граждане оказывают активное сопротивление законным требованиям стражам правопорядка, не редкость.

В том же Кобрине в июне прошлого года ранее неоднократно судимый гражданин ударил в лицо участкового инспектора милиции Кобринского РОВД. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года, а также принудительное лечение от алкоголизма.

А в начале сентября 2019-го в Витебске экипаж ГАИ остановил Opel, в котором находилась явно нетрезвая компания, в том числе и водитель. Нарушители пытались «откупиться» от стражей порядка, предлагая им 200 долларов. Когда поняли, что это бесполезно, один из них достал из бардачка нож со словами «я вас тут всех порешу». Утихомирить его пришлось с помощью наручников. Один из инспекторов получил поверхностный порез руки, другой – удар ногой в область грудной клетки. В отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело, которое сейчас находится на рассмотрении в суде Первомайского района г. Витебска.

Возможно, в пьяном угаре упомянутые выше нарушители не задумывались над тем, к чему может привести их агрессия. Однако наказание за подобные деяния соответствующими статьями Уголовного кодекса предусмотрено нешуточное.

По данным главного управления собственной безопасности МВД, всего 2019 году возбуждено более 250 уголовных дел по подобным фактам. В том числе 54 – за сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок (ст. 363 УК), 194 – за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК), 1 – за вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел (ст. 365 УК) и 16 – за оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей (ст. 369 УК). Пострадавшими чаще всего были инспекторы ГАИ , участковые инспекторы милиции, сотрудники подразделений Департамента охраны, милиционеры ППСМ. Одним словом, те, кто по своим обязанностям интенсивно контактирует с людьми и находится в авангарде обеспечения правопорядка.