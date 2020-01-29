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Анатолий Хотько: Выпускники агроклассов смогут поступать в вузы без экзаменов

29.01.2020 22:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выпускники агроклассов смогут поступать в профильные вузы без вступительных испытаний, сказал 29 января в Орше министр сельского хозяйства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Анатолий Хотько: Выпускники агроклассов смогут поступать в вузы без экзаменов


По результатам собеседования стать студентом можно будет только, если соблюдены три условия. Во-первых, выпускник школы должен закончить обучение именно в классе аграрной направленности.

Анатолий Хотько: Выпускники агроклассов смогут поступать в вузы без экзаменов

Во-вторых, иметь оценку в аттестате по профильным предметам не ниже 7: для аграрных специальностей – это химия и биология, для инженерных – математика и физика. В-третьих, иметь целевое направление из хозяйства, куда отправится молодой специалист по окончанию вуза. 

Анатолий Хотько: Выпускники агроклассов смогут поступать в вузы без экзаменов


Сергей Сокур, учащийся СШ №2 Орши:
Планирую либо на агронома, либо на зоотехника. Это перспективно в современное время. Особенно, когда в Витебской области с этого года будет развиваться сельское хозяйство во многих направлениях. 

Анатолий Хотько: Выпускники агроклассов смогут поступать в вузы без экзаменов

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Цель этого проекта – это подбор молодежи, ориентирование учащихся, направленное на то, чтобы в дальнейшем они могли связать свою работу, деятельность. Первое – это, конечно же, учеба, а дальше работа с нашим аграрно-промышленным комплексом.

Анатолий Хотько: Выпускники агроклассов смогут поступать в вузы без экзаменов

Напомним, специализированные агроклассы начали создавать в Беларуси в 2018 году. Сегодня их 400 по всей стране. Обучаются в них почти две с половиной тысячи школьников.

Люди в материале: Анатолий Хотько, Сергей Сокур
 
 
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Новости Беларуси. Выпускники агроклассов смогут поступать в профильные вузы без вступительных испытаний, сказал 29 января в Орше министр сельского хозяйства...
 
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