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Анатолий Хотько: Выпускники агроклассов смогут поступать в вузы без экзаменов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выпускники агроклассов смогут поступать в профильные вузы без вступительных испытаний, сказал 29 января в Орше министр сельского хозяйства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во-вторых, иметь оценку в аттестате по профильным предметам не ниже 7: для аграрных специальностей – это химия и биология, для инженерных – математика и физика. В-третьих, иметь целевое направление из хозяйства, куда отправится молодой специалист по окончанию вуза.
Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Напомним, специализированные агроклассы начали создавать в Беларуси в 2018 году. Сегодня их 400 по всей стране. Обучаются в них почти две с половиной тысячи школьников.
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Новости Беларуси. Выпускники агроклассов смогут поступать в профильные вузы без вступительных испытаний, сказал 29 января в Орше министр сельского хозяйства...
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