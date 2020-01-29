ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем»

29.01.2020 22:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новые предложения от ведущего финансового холдинга. 29 января «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с индустриальным парком «Великий камень» и компанией по его развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На китайском рынке «Беларусбанк» активно работает уже более 10 лет.

«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем»

Сегодня это единственная в Беларуси финансовая компания, которая имеет постоянное представительство в Китае. За последние 5 лет «Беларусбанком» привлечено несколько китайских кредитных линий на сумму – порядка 2 миллиардов долларов.

«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем»

Одно из направлений развития банка – наращивание сотрудничества с индустриальным парком «Великий камень». На его территории летом 2018 года «Беларусбанк» создал первое банковское отделение с инфокиоском и банкоматом, в меню которого есть и китайский язык. Подписанное соглашение позволит совершенствовать наработанные связи. 

«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем»

Янь Ган, генеральный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» :
Наше сотрудничество с «Беларусбанком» идёт по одному направлению. Основой данного соглашения является принцип взаимовыгоды. Этот же принцип лежит в основе сотрудничества наших двух государств. 

«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем»

Виктор Ананич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления «Беларусбанка»:
Время требует того, чтобы мы двигались дальше. Сегодня мы работаем над тем, чтобы подобрать индивидуальных менеджеров со знанием китайского языка, которые будут работать с каждым резидентом «Великого камня». Сегодня мы подписали соглашение, которое формализует наши давние хорошие отношения и выстраивает систему в дальнейшей работе.

«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем»

Александр Ярошенко, глава администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
В этом году мы планируем провести форум по медицинской тематике, т.е. отраслевой направленности. Участие «Беларусбанка», я надеюсь, с учетом подписанного соглашения, будет таким же активным, конструктивным и самое главное эффективным.

«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем»

Сегодня уже 40% резидентов парка обслуживаются в «Беларусбанке». Для клиентов кроме традиционных функций предоставлены брокерские, бухгалтерские и аудиторские услуги. Проводятся консультации по налогообложению и лизинговым операциям.

«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем»

Сейчас представители индустриального парка консультируются с «Беларусбанком» по коммерческому кредиту, который они планируют взять для строительства новых производственных корпусов.Сегодняшнее трехстороннее соглашение позволит эффективно использовать возможности каждой стороны и создать успешный современный бизнес в Беларуси. 

*На правах рекламы

Люди в материале: Виктор Ананич, Александр Ярошенко, Янь Ган
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новые предложения от ведущего финансового холдинга. 29 января «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с индустриальным парком...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анатолий Хотько: Выпускники агроклассов смогут поступать в вузы без экзаменов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика