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«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые предложения от ведущего финансового холдинга. 29 января «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с индустриальным парком «Великий камень» и компанией по его развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На китайском рынке «Беларусбанк» активно работает уже более 10 лет.
Сегодня это единственная в Беларуси финансовая компания, которая имеет постоянное представительство в Китае. За последние 5 лет «Беларусбанком» привлечено несколько китайских кредитных линий на сумму – порядка 2 миллиардов долларов.
Одно из направлений развития банка – наращивание сотрудничества с индустриальным парком «Великий камень». На его территории летом 2018 года «Беларусбанк» создал первое банковское отделение с инфокиоском и банкоматом, в меню которого есть и китайский язык. Подписанное соглашение позволит совершенствовать наработанные связи.
Янь Ган, генеральный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» :
Виктор Ананич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления «Беларусбанка»:
Александр Ярошенко, глава администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Сегодня уже 40% резидентов парка обслуживаются в «Беларусбанке». Для клиентов кроме традиционных функций предоставлены брокерские, бухгалтерские и аудиторские услуги. Проводятся консультации по налогообложению и лизинговым операциям.
Сейчас представители индустриального парка консультируются с «Беларусбанком» по коммерческому кредиту, который они планируют взять для строительства новых производственных корпусов.Сегодняшнее трехстороннее соглашение позволит эффективно использовать возможности каждой стороны и создать успешный современный бизнес в Беларуси.
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«Время требует, чтобы мы двигались дальше». «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с «Великим камнем»
Новости Беларуси. Новые предложения от ведущего финансового холдинга. 29 января «Беларусбанк» подписал соглашение о сотрудничестве с индустриальным парком...
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