Ставьте брус вертикально. Изучаем новую технологию для дома: сколько стоит и чем лучше сруба

Источник материала: Tut.by

Первый деревянный дом, в котором брус собрали не в классической горизонтали, а установили вертикально, был построен в Австрии изобретателем и инженером Георгом Ганаусом. Технология запатентована и называется Naturi. За короткий срок от момента строительства первого дома она стала известной в Западной Европе, ее освоили скандинавы. Ближайшее представительство с собственным производством находится в России — у нас же о технологии даже мало кто знает. REALTY.TUT.BY изучил ее и пришел к выводу, что нам ее не хватает.



Фото: naturi.su

Конструктор из Австрии

Основной смысл в вертикальном расположении бруса — в том, что это позволяет избежать усадки дома. Усадка, главная проблема в деревянном строительстве, в этой технологии использована как преимущество: во время сушки швы между брусами закрываются и создается высокий уровень ветрозащиты. Влажностные изменения формы и размеров профиля вертикальных стеновых элементов как при усушке, так и при разбухании обеспечивают лишь уплотнение и монолитность системы.



Фото: naturi.su

Опыт строительства и эксплуатации уже построенных домов показал, что в них полностью отсутствуют такие явления, как смещение оконных конструкций и дверных проемов, искривление полов. Отделочные работы можно начинать сразу после постройки дома.

Эта технология позволяет экспериментировать с архитектурой, выбирать любую толщину стены и сочетание материалов ограждающих конструкций.

Вертикальный брус напоминает большой детский конструктор, детали для которого изготавливаются на специальном оборудовании. У них сложная геометрическая форма с пропилами с четырех сторон, соединениями «гребень-паз» и отверстиями для нагелей.

При сборке стены из такого бруса создается замок, который практически не позволяет воздуху попадать напрямую в помещение (и обратно, соответственно, тоже). Этот недостаток присущ классическим срубам, которые приходится дополнительно герметизировать, заделывая межвенцовые швы и стыки.





1 — Элементы внешней и внутренней обшивки, шпунтованные. 2 — Венчающий профилированный элемент обшивки. 3 — Обвязочная доска, верх и низ. 4 — Сложный профилированный брус, основной конструкционный несущий элемент стены.

Из этих элементов можно собрать стены разной толщины — от 200 мм до 400 мм (оптимальной является стена в 300 мм). Собранные таким образом стены имеют завидные теплотехнические показатели.

Каждый комплект дома изготавливается по индивидуальному проекту и технической спецификации застройщика, требующей заданной толщины материала и качества его поверхности.





Деревянные детали соединяются между собой в одно целое. Дополнительно они закрепляются специальными деревянными планками с двух сторон. Планки являются еще и отделочными поверхностями, производители предлагают делать их из разных пород древесины. Например, со стороны улицы — лиственница, изнутри — кедр. В собранном виде стены дополнительно фиксируются деревянными нагелями. Соединения стен из вертикального бруса очень прочные, они не трескаются и не деформируются под нагрузкой.



Фото: naturi.su

Углы в домах ровные, без перерубов и, по уверениям производителей, не продуваются.

Самый тяжелый элемент стенового комплекта составляет всего 15 кг, что позволяет монтажникам собрать дом без применения тяжелой механизации. Как показывает практика, монтаж стен дома площадью около 200 кв. метров бригадой из 3−4 человек занимает около 20 дней, что позволяет в срок до трех месяцев, включая процесс производства ограждающих конструкций, построить здание под ключ.



Интерьер. Фото: holzbau-grenl.at

Изготавливают материал только из сухой древесины (не более 12%) с минимальным количеством сучков и дефектов. После установки брусья набирают влагу из воздуха, разбухают и сцепляются друг с другом наглухо, так, что их невозможно разъединить. Деревянные дома по технологии Naturi не поддаются демонтажу.

Похоже, но по-другому

Отметим, что за короткое время существования австрийская технология получила развитие: появились компании, которые разработали свои системы крепления и форму бруса. Например, в России уже несколько лет работает фирма, которая предложила свою технологию вертикального бруса TWIN BEAM. В отличие от Naturi, у нее другая система крепления.









Толщина стены в доме Twin Beam может составлять от 180 до 500 мм.

По большому счету, это профилированный клееный брус, который устанавливается на фундамент в два ряда со смещением, а сверху скрепляется специальным профилем-замком. По сути, получается стена из двух рядов вертикальных брусьев с минимальной воздушной прослойкой между ними.

Благодаря толстым стенам из массива дерева и воздушной прослойке дома прекрасно сохраняют тепло и обладают высокой шумоизоляцией.



Дом, построенный по технологии Twin Beam

Кстати, дома, построенные по одной из двух описанных технологий, по стоимости будут отличаться незначительно. Например, ​​​​стоимость домокомплекта в России для дома площадью 245 м² из вертикального бруса Naturi стоит ориентировочно 120 тысяч белорусских рублей. Дом на 190 квадратов из Twin Beam оценивается в примерно в 100 тысяч.