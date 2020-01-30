ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Состоялось открытие выставки «Человек и природа – союзники или враги?»

30.01.2020 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

29 января в Брестском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки «Человек и природа – союзники или враги?».

Состоялось открытие выставки «Человек и природа – союзники или враги?»

Огромная - от пола до потолка – рыболовная сеть и сетчатый паук. Самые поразительные экспонаты. Можно близко рассмотреть другие браконьерские приспособления - остроги, капканы – и наглядно представить внешний вид браконьера, прячущегося от инспекторов

Состоялось открытие выставки «Человек и природа – союзники или враги?»

Государственной инспекции охраны растительного и животного мира при Президенте Республики Беларусь. Их амуниция, знаки отличия, технические приспособления – на манекенах вдоль стен и в выставочных витринах.

Плакаты на экологическую тему призывают беречь природу, документы рассказывают об успехах в борьбе с браконьерами. Сотрудники инспекции прямо на мероприятии поделились информацией о правилах сбора даров леса, сроках и правилах охоты и ловли рыбы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  29 января в Брестском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки «Человек и природа – союзники или враги?». Огромная - от пола до потолка –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почти у 50 тысяч белорусов в 2019 году выявили рак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика