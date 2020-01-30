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29 января в Брестском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки «Человек и природа – союзники или враги?».





Огромная - от пола до потолка – рыболовная сеть и сетчатый паук. Самые поразительные экспонаты. Можно близко рассмотреть другие браконьерские приспособления - остроги, капканы – и наглядно представить внешний вид браконьера, прячущегося от инспекторов





Государственной инспекции охраны растительного и животного мира при Президенте Республики Беларусь. Их амуниция, знаки отличия, технические приспособления – на манекенах вдоль стен и в выставочных витринах.

Плакаты на экологическую тему призывают беречь природу, документы рассказывают об успехах в борьбе с браконьерами. Сотрудники инспекции прямо на мероприятии поделились информацией о правилах сбора даров леса, сроках и правилах охоты и ловли рыбы.