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Состоялось открытие выставки «Человек и природа – союзники или враги?»
30.01.2020 07:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
29 января в Брестском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки «Человек и природа – союзники или враги?».
Огромная - от пола до потолка – рыболовная сеть и сетчатый паук. Самые поразительные экспонаты. Можно близко рассмотреть другие браконьерские приспособления - остроги, капканы – и наглядно представить внешний вид браконьера, прячущегося от инспекторов
Государственной инспекции охраны растительного и животного мира при Президенте Республики Беларусь. Их амуниция, знаки отличия, технические приспособления – на манекенах вдоль стен и в выставочных витринах.
Плакаты на экологическую тему призывают беречь природу, документы рассказывают об успехах в борьбе с браконьерами. Сотрудники инспекции прямо на мероприятии поделились информацией о правилах сбора даров леса, сроках и правилах охоты и ловли рыбы.
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29 января в Брестском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки «Человек и природа – союзники или враги?». Огромная - от пола до потолка –...
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