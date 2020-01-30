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В Светлогорском районе маршрутка с людьми вылетела в кювет, есть пострадавшие

30.01.2020 08:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый снег и первые ДТП. В Светлогорском районе микроавтобус Mercedes Sprinter с людьми оказался в кювете, есть пострадавшие, сообщает местная медиакомпания «Ранак».


ДТП произошло на трассе Р31, в районе мемориального комплекса «Багратион».

Маршрутка ехала в сторону Паричей и вылетела в правый кювет. По предварительной информации, пострадали 4 человека, из них двое детей.


Будьте внимательны на дорогах. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий: по восточной части страны ожидается сильный мокрый снег и усиление ветра порывами до 15−18 м/с.

 
 
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По предварительной информации, пострадали 4 человека, из них двое детей.
 
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