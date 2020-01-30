В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности Вооруженных Сил

Источник материала: Ежедневник



https://www.mil.by

30 января по распоряжению министра обороны под руководством начальника Генштаба – первого заместителя Министра обороны начата комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил.

Главной целью проверки является определение способности органов военного управления, командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями, а для воинских частей и подразделений Вооруженных Сил – готовности выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах.

Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.

Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил.