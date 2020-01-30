От молний в Перу за четыре дня погибли 13 человек

Источник материала: СТВ

Новости Перу. Жертвами молний в Перу за последние четыре дня стал как минимум 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инциденты произошли в высокогорных провинциях.

Сильные дожди и грозы в стране не прекращаются уже почти как месяц. Из-за разгула стихии в некоторых районах наблюдаются перебои в энергоснабжении. Специалисты призывают жителей в целях безопасности во время непогоды отключать электроприборы и мобильные телефоны, не стоять под деревьями и возле окон.







