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Главная ретровечеринка года пройдет в Минске уже весной
Источник материала: Tut.by
Большой концерт
Уже этой весной состоится один из самых атмосферных концертов за последние годы. Окунутся в музыкальные времена 90-х и потанцевать под песни, которые звучали и были на слуху у миллионов людей, можно будет уже в конце марта.
Шура, Фактор-2, Акула, Леприконсы, Стрелки, Краски и многие другие звездные артисты исполнят на минской сцене свои самые популярные песни. Готовы к волнующему путешествию в мир музыки 90-х?
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Большой концерт «Диско 90-х» пройдет 21 марта во Дворце спорта. Приходите послушать любимые ретрохиты конца прошлого века.
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