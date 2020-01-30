Россия закрывает границы с Китаем на Дальнем Востоке

Источник материала: Ежедневник





Шестнадцать пропускных пунктов на границе России с Китаем на Дальнем Востоке будут закрыты с полуночи по местному времени 31 января. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

В список пунктов, которые будут временно закрыты для недопущения проникновения коронавируса на территорию России, вошли автомобильные и железнодорожные пункты.

Ограничения будут распространены на следующие пункты пропуска: автомобильный и железнодорожный пункты Забайкальск — Маньчжурия, Староцурухайтуйский — Хэйшаньтоу, Олочи — Шивэй, Благовещенск — Хэйхэ, Амурзет — Лобэй, Поярково — Сюнькэ, Нижнеленинское — Тунцзян, Хабаровск — Фуюань, Турий Рог — Мишань, Покровка — Жаохэ, Пограничный — Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный — Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка — Дуннин, Краскино — Хуньчунь и Махалино — Хуньчунь.

По данным ВОЗ, к 30 января число зараженных превышает 6 тыс. человек по всему миру. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране подтверждено 7711 случаев заболевания, а с учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 7894 человек. От осложнений, вызванных вирусом, погибли 170 заболевших. Инфекция распространилась за пределы Китая, однако в России пока ни одного случае не зафиксировано, передает РБК.