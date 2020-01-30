ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия закрывает границы с Китаем на Дальнем Востоке

30.01.2020 15:09 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Россия закрывает границы с Китаем на Дальнем Востоке

Шестнадцать пропускных пунктов на границе России с Китаем на Дальнем Востоке будут закрыты с полуночи по местному времени 31 января. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

В список пунктов, которые будут временно закрыты для недопущения проникновения коронавируса на территорию России, вошли автомобильные и железнодорожные пункты.

Ограничения будут распространены на следующие пункты пропуска: автомобильный и железнодорожный пункты Забайкальск — Маньчжурия, Староцурухайтуйский — Хэйшаньтоу, Олочи — Шивэй, Благовещенск — Хэйхэ, Амурзет — Лобэй, Поярково — Сюнькэ, Нижнеленинское — Тунцзян, Хабаровск — Фуюань, Турий Рог — Мишань, Покровка — Жаохэ, Пограничный — Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный — Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка — Дуннин, Краскино — Хуньчунь и Махалино — Хуньчунь.

По данным ВОЗ, к 30 января число зараженных превышает 6 тыс. человек по всему миру. По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране подтверждено 7711 случаев заболевания, а с учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 7894 человек. От осложнений, вызванных вирусом, погибли 170 заболевших. Инфекция распространилась за пределы Китая, однако в России пока ни одного случае не зафиксировано, передает РБК.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шестнадцать пропускных пунктов на границе России с Китаем на Дальнем Востоке будут закрыты с полуночи по местному времени 31 января. Соответствующее распоряжение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, кто помирил Дженнифер Энистон и Брэда Питта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика