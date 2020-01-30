Стало известно, кто помирил Дженнифер Энистон и Брэда Питта

Источник материала: Tut.by

Актриса Кортни Кокс больше других радовалась теплой встрече Дженнифер Энистон и Брэда Питта на церемонии SAG Awards. Более того, дружеских объятий экс-супругов могло и не быть в тот вечер, если бы не помощь Кокс в примирении бывшей пары. Кортни сыграла ключевую роль в том, что Дженнифер и Брэд начали разговаривать после болезненного разрыва, пишет spletnik.ru со ссылкой на The Sun.

— Кортни больше всего на свете хотела увидеть, как ее лучшая подруга воссоединяется с человеком, которого никогда не переставала любить. Они помирились во многом благодаря Кортни: именно она дала Брэду новый номер Дженнифер, — рассказал инсайдер изданию.

После церемонии SAG Awards Кортни лайкнула сообщения в соцсетях, что Питт и Энистон все еще любят друг друга. Дженнифер и Брэд прожили в браке пять лет. Еще до оформления развода у него начался роман с Анджелиной Джоли.



Та самая встреча на SAG Awards. Фото: Reuters

Как сообщает источник из окружения актеров, несколько лет спустя Кокс столкнулась с Питтом на благотворительном концерте.

— Он спросил ее, как поживает Дженнифер. Она ответила ему, что ее подруга счастлива (в то время Энистон была замужем за Джастином Теру). Разговор продолжился темой воспоминаний. Джен говорила Кортни, что скучает по дружбе с Брэдом. Встретив его, Кортни дала ему ее новый номер и сказала, что Дженнифер будет рада поговорить. Поначалу бывшие муж и жена переписывались раз в две недели, но вскоре между нами завязалась дружба, — добавил инсайдер.

Питт извинился перед бывшей женой за то, что в 2005 году так быстро переехал к Анджелине Джоли.

— Джен переполняли эмоции. Обиды, которые она подавляла годами, выплеснулись наружу, и она разрыдалась, — пишет The Sun со ссылкой на инсайдера.

Теперь Питт и Энистон даже могут шутить о своих неудачах в личной жизни. На церемонии SAG Awards она смеялась над его речью, когда он сделал выпад в адрес Джоли.