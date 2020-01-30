Ганцевичский райисполком объявляет конкурс по формированию кадрового резерва

Объявлен конкурс кандидатов в резерв руководящих кадров и перспективный кадровый резерв Ганцевичского районного исполнительного комитета на 2020 год.
Требования, предъявляемые к кандидату для включения в резерв:
- возраст — не более 40 лет;
- образование — высшее;
- наличие высоких производительных показателей и результатов по занимаемой должности;
- владение современными информационными технологиями, ответственность в ведении документации;
- высокий уровень развития коммуникативных и организаторских способностей, деловых и личностных качеств.
Для участия в конкурсе по формированию резерва руководящих кадров и перспективного кадрового резерва необходимо предоставить следующие документы:
- справку-объективку;
- характеристику с места работы;
- копию документа об образовании;
- копию паспорта (страницы с отметкой о регистрации по месту жительства, о заключении брака, о регистрации детей, 31, 32);
- 1 фото на документы (3х4).
Документы необходимо предоставить в срок до 25 февраля 2020 г. в отдел организационно-кадровой работы райисполкома (г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 1, каб. 301, 300 тел. (801646) 22786).
Начальник отдела организационно-кадровой работы
Ганцевичского райисполкома М.А. Муха
Фото из архива СП
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