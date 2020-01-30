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Ганцевичский райисполком объявляет конкурс по формированию кадрового резерва

30.01.2020 14:56 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Объявлен конкурс кандидатов в резерв руководящих кадров и перспективный кадровый резерв Ганцевичского районного исполнительного комитета на 2020 год.

Ганцевичский райисполком объявляет конкурс по формированию кадрового резерва
Фото www.gants-region.info

Требования, предъявляемые к кандидату для включения в резерв:

  • возраст — не более 40 лет;
  • образование — высшее;
  • наличие высоких производительных показателей и результатов по занимаемой должности;
  • владение современными информационными технологиями, ответственность в ведении документации;
  • высокий уровень развития коммуникативных и организаторских способностей, деловых и личностных качеств.

Для участия в конкурсе по формированию резерва руководящих кадров и перспективного кадрового резерва необходимо предоставить следующие документы:

  • справку-объективку;
  • характеристику с места работы;
  • копию документа об образовании;
  • копию паспорта (страницы с отметкой о регистрации по месту жительства, о заключении брака, о регистрации детей, 31, 32);
  • 1 фото на документы (3х4).

Документы необходимо предоставить в срок до 25 февраля 2020 г. в отдел организационно-кадровой работы райисполкома (г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 1, каб. 301, 300 тел. (801646) 22786).

Начальник отдела организационно-кадровой работы

Ганцевичского райисполкома М.А. Муха

Фото из архива СП

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Объявлен конкурс кандидатов в резерв руководящих кадров и перспективный кадровый резерв Ганцевичского районного исполнительного комитета на 2020 год. Требования,...
 
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Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
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Газета Авангард
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