Ганцевичский райисполком объявляет конкурс по формированию кадрового резерва

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Объявлен конкурс кандидатов в резерв руководящих кадров и перспективный кадровый резерв Ганцевичского районного исполнительного комитета на 2020 год.



Фото www.gants-region.info

Требования, предъявляемые к кандидату для включения в резерв:

возраст — не более 40 лет;

образование — высшее;

наличие высоких производительных показателей и результатов по занимаемой должности;

владение современными информационными технологиями, ответственность в ведении документации;

высокий уровень развития коммуникативных и организаторских способностей, деловых и личностных качеств.

Для участия в конкурсе по формированию резерва руководящих кадров и перспективного кадрового резерва необходимо предоставить следующие документы:

справку-объективку;

характеристику с места работы;

копию документа об образовании;

копию паспорта (страницы с отметкой о регистрации по месту жительства, о заключении брака, о регистрации детей, 31, 32);

1 фото на документы (3х4).

Документы необходимо предоставить в срок до 25 февраля 2020 г. в отдел организационно-кадровой работы райисполкома (г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 1, каб. 301, 300 тел. (801646) 22786).

Начальник отдела организационно-кадровой работы

Ганцевичского райисполкома М.А. Муха

Фото из архива СП

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