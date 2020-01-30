«Не надо класть много взрывчатки». Зенитный комплекс «Панцирь» получит гиперзвуковую ракету

Источник материала: Tut.by

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету. Об этом рассказал ТАСС Валерий Слугин — главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).



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«Есть две ракеты, они борются со всем спектром целей. Одна стандартная, другая разработана недавно, она гиперзвуковая — ее скорость 5 Махов и более», — сообщил Слугин.

По его словам, новая ракета быстрее подлетает к цели, что повышает скорострельность комплекса, так как быстрее освобождается канал стрельбы. «Кроме того, в боевую часть ракеты не надо класть много взрывчатки для разлета осколков — выше скорость соударения, выше эффективность осколков», — добавил конструктор.

Слугин отметил, что ракеты «Панциря» не оснащаются головками самонаведения — на дальностях, на которых работает комплекс, все задачи можно решить за счет системы телеуправления ракетой с боевой машины.

Комплекс «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Вооружение «Панциря» состоит из 12 зенитных управляемых ракет (по шесть ракет в двух транспортно-пусковых контейнерах). Также «Панцирь» вооружен двумя скорострельными пушками калибра 30 мм.