|
Минчане сделали у себя на лоджии кровать - и это выглядит интересно
Источник материала: Tut.by
Кирпичная девятиэтажка на улице Веры Хоружей, 10, строилась в начале 90-х. Планировки в этом доме примечательны большими лоджиями, площадь которых дает возможность использовать их нестандартно. И если, например, кофейным столиком уже никого не удивишь, то кроватью — еще можно. Хотя идея ставить диваны и раскладушки на балконах существовала с советских времен. Помните фильм «Родня», где героиня Нонны Мордюковой приезжает домой к дочери и ночует на балконе? Оказывается, так можно и сейчас. Смотрите, какую симпатичную кровать поставили у себя на лоджии хозяева минской «однушки».
Понятно, что это не полноценное спальное место, но летом — вполне отличный вариант, особенно на случай гостей.
А вот и тот самый кадр из фильма «Родня»:
Кстати, мы уже писали о том, как
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Идея минчан сделать на лоджии дополнительное спальное место оказалась вполне симпатичной.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)