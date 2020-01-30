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Минчане сделали у себя на лоджии кровать - и это выглядит интересно

30.01.2020 16:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кирпичная девятиэтажка на улице Веры Хоружей, 10, строилась в начале 90-х. Планировки в этом доме примечательны большими лоджиями, площадь которых дает возможность использовать их нестандартно. И если, например, кофейным столиком уже никого не удивишь, то кроватью — еще можно. Хотя идея ставить диваны и раскладушки на балконах существовала с советских времен. Помните фильм «Родня», где героиня Нонны Мордюковой приезжает домой к дочери и ночует на балконе? Оказывается, так можно и сейчас. Смотрите, какую симпатичную кровать поставили у себя на лоджии хозяева минской «однушки».


Фото: Куфар. Недвижимость

Понятно, что это не полноценное спальное место, но летом — вполне отличный вариант, особенно на случай гостей.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

А вот и тот самый кадр из фильма «Родня»:


Изображение: кадр из фильма «Родня», скриншот с youtube.com

Кстати, мы уже писали о том, как необычно минчане обустраивают свои лоджии. Например, размещают там кухонную зону или ванную. Правда, это уже будет считаться перепланировкой, которая, согласно нашему законодательству, не допускается.

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Теги: Минск
 
 
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Идея минчан сделать на лоджии дополнительное спальное место оказалась вполне симпатичной.
 
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