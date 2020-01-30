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Президент провёл встречу с Кочановой, Сергеенко и Шейманом: какие темы обсудили

30.01.2020 17:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 января Александр Лукашенко провел встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и управляющим делами Президента Виктором Шейманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент провёл встречу с Кочановой, Сергеенко и Шейманом: какие темы обсудили

Главу государства интересовали кадровые вопросы, работа госорганов по своим направлениям как в решении текущих задач, так и на перспективу. Особый акцент был сделан на необходимости согласованных действий в работе госорганов, обеспечении преемственности, особенно с учетом произошедших недавно кадровых назначений.

На встрече также обсудили некоторые организационные вопросы, на которых необходимо сконцентрировать внимание в предстоящий период. При этом учитывать происходящие социально-экономические и политические процессы.

Президент провёл встречу с Кочановой, Сергеенко и Шейманом: какие темы обсудили

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наталья Кочанова, Игорь Сергеенко, Виктор Шейман
 
 
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Новости Беларуси. 30 января Александр Лукашенко провел встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, главой Администрации...
 
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