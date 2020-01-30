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Гипермаркеты в Беларуси начинают отказываться от полиэтиленовых пакетов

30.01.2020 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Крупная торговая сеть в Беларуси подписала соглашение о взаимодействии социально ответственных компаний. Тем самым совместно с МАРТ, Министерством природы и охраны окружающей среды, а также экологическими организациями Target99 и Центр экологических решений дан старт программы поддержки экологически дружественного фермерства и производства продуктов питания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

Гипермаркеты в Беларуси начинают отказываться от полиэтиленовых пакетов

Соглашение о взаимодействии социально ответственных компаний Беларуси инициировано Местным фондом "Добра", офисом сети Глобального договора ООН в нашей стране.

Программа будущих действий включает создание в сети гипермаркетов доступных полок для ремесленников и фермеров, отказ от продажи пластиковых пакетов по выходным и развитие любительского спорта. Представители торговой сети отмечают: эффект не заставит себя ждать, ведь обычно только за день в одном гипермаркете покупатели используют более 47 тыс. пластиковых пакетов. "Торговые сети должны стать лидерами в вопросе обращения такой упаковки, развитии культуры использования многоразовых альтернатив", - уверены инициаторы. Если потребители ее одобрят, потенциально только в одной торговой сети можно снизить реализацию пластиковых пакетов на 55 млн штук в год.

Для минимизации ущерба окружающей среде ритейлер будет проводить регулярные экологические акции по различным тематикам: отказ от реализации на кассе пластиковых пакетов и замена их на бумажные аналоги по той же цене, исключение из продажи пластиковых трубочек и тарелок и т.д.

Директор фонда "Добра" Александр Скрабовский отметил, что уже многие компании стратегически задумываются о тех вызовах, о которых говорят во всем мире. Но до конкретных дел пока доходят немногие. Он надеется, что опыт ритейлера получит распространение, а его торговые объекты станут успешной тестовой площадкой, на базе которой смогут быть реализованы пилотные экологические проекты. Все партнеры из числа государственных органов и общественных объединений готовы поддержать любые подобные начинания.

Согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 2 сентября 2019 года №72, у торговых объектов должны быть в наличии мешки (пакеты), одноразовая посуда, столовые приборы из бумаги, чтобы покупатели могли сами выбирать вид упаковки. Это будет содействовать поэтапному переходу от использования полиэтиленовой упаковки к экологически безопасным материалам.

 
 
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  Крупная торговая сеть в Беларуси подписала соглашение о взаимодействии социально ответственных компаний. Тем самым совместно с МАРТ, Министерством природы и...
 
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