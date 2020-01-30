Пьяная пассажирка угрожала взорвать самолет в московском аэропорту

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию о задержании подтвердили источники «РИА Новости» и «Интерфакса».





Собеседник ТАСС рассказал, что у задержанной не нашли никаких опасных предметов и взрывчатых веществ. По предварительным данным, женщина находится в состоянии опьянения.





Пассажирский лайнер Airbus A321 авиакомпании S7 совершил посадку в аэропорту Домодедово днем 30 января. Самолет выполнял рейс из Симферополя в Москву. На борту судна находились 195 человек.





В пресс-службе S7 РБК сообщили, что во время полета женщина встала в проходе лайнера и заявила о том, что у нее есть взрывное устройство. Пилоты передали информацию об инциденте сотрудникам аэропорта, после чего лайнер встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта.





В авиакомпании уточнили, что посадка самолета прошла благополучно, сейчас его отогнали на отдельную стоянку.







