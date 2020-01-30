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Пьяная пассажирка угрожала взорвать самолет в московском аэропорту

30.01.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В аэропорту Домодедово задержали пассажирку лайнера Airbus A321, которая во время полета заявила о наличии у нее взрывного устройства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию о задержании подтвердили источники «РИА Новости» и «Интерфакса».

Собеседник ТАСС рассказал, что у задержанной не нашли никаких опасных предметов и взрывчатых веществ. По предварительным данным, женщина находится в состоянии опьянения.

Пассажирский лайнер Airbus A321 авиакомпании S7 совершил посадку в аэропорту Домодедово днем 30 января. Самолет выполнял рейс из Симферополя в Москву. На борту судна находились 195 человек.

В пресс-службе S7 РБК сообщили, что во время полета женщина встала в проходе лайнера и заявила о том, что у нее есть взрывное устройство. Пилоты передали информацию об инциденте сотрудникам аэропорта, после чего лайнер встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта.

В авиакомпании уточнили, что посадка самолета прошла благополучно, сейчас его отогнали на отдельную стоянку.
 
 
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В аэропорту Домодедово задержали пассажирку лайнера Airbus A321, которая во время полета заявила о наличии у нее взрывного устройства.
 
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