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В Домодедово экстренно сел самолёт. Одна из пассажирок угрожала взрывом

30.01.2020 16:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Домодедово экстренно приземлился самолет Симферополь – Москва. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании S7, одна из пассажирок самолета сообщила о том, что у нее есть взрывное устройство. Женщина стояла в проходе. Командир самолета по инструкции сообщил о случившемся в аэропорт и наземные службы. Самолет приземлился обратно в Домодедово.    

Воздушное судно поместили на отдельную стоянку аэропорта, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.  

Как сообщил источник в экстренных службах, женщина стояла в проходе между креслами с сумкой и угрожала взрывом. Но никаких действий пассажирка не предпринимала. 

На борту самолета находились около 200 человек.  

Пресс-служба аэропорта отметила, что в таких ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. «Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия».   

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Новости России. В Домодедово экстренно приземлился самолет Симферополь – Москва.  Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании S7, одна из пассажирок...
 
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