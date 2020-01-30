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В Домодедово экстренно сел самолёт. Одна из пассажирок угрожала взрывом
Источник материала: СТВ
Новости России. В Домодедово экстренно приземлился самолет Симферополь – Москва.
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На борту самолета находились около 200 человек.
Пресс-служба аэропорта отметила, что в таких ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. «Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия».
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Новости России. В Домодедово экстренно приземлился самолет Симферополь – Москва. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании S7, одна из пассажирок...
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