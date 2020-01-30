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В Бресте суд прекратил уголовное дело инспектора ГАИ по аварии с таксистом. Они договорились
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело в отношении инспектора ГАИ Олега Горчанюка за ДТП, в котором пострадал таксист Дмитрий Муца, было прекращено за примирением сторон. Такое решение принял суд Московского района Бреста 30 января.
30 января в Бресте началось рассмотрение уголовного дела инспектора ГАИ Олега Горчанюка, который обвинялся в нарушении ПДД, повлекшем причинение менее тяжкого телесного повреждения брестчанину Дмитрию Муце. Стороны встретились в суде через неделю после предварительного заседания, на котором им дали время обсудить возможность и условия примирения. За это время инспектор и таксист договорились — как, не рассказали.
Суд решил прекратить производство по уголовному делу и освободить Олега Горчанюка от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.
Постановление может быть обжаловано и опротестовано.
После заседания Дмитрий Муца сообщил TUT.BY, что удовлетворен решением суда:
— Все закончилось в адекватной обстановке. Мы разошлись примирившись. Все нормально.
Условия примирения с инспектором ГАИ Дмитрий озвучивать отказался. Напомним, после предварительного заседания он рассказал TUT.BY, что готов полюбовно урегулировать судебный спор с инспектором, «если будет какая-то материальная выплата».
По словам брестчанина, сейчас он временно безработный. Пострадавший в аварии автомобиль восстановлению не подлежит. Таксистом он больше работать не собирается.
Напомним, Дмитрий в суд по поводу аварии со служебным автомобилем ГАИ обращается во второй раз. В декабре прошлого года он отсудил у УВД 6 тысяч рублей компенсации морального вреда.
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Авария, которая стала поводом для двух судебных разбирательств, произошла 16 марта прошлого года на проспекте Республики в Бресте. Таксист Дмитрий Муца на Toyota выехал на разрешающий сигнал светофора на перекресток, где в правую сторону его автомобиля врезалась патрульная машина ГАИ с включенными маячками.
Видео:
В аварии
Видео:
Проверку по факту ДТП проводил СК, который выяснил, что водитель такси не мог предотвратить столкновение. При этом в действиях водителя милицейского автомобиля оперативного назначения выявилось несоответствие пункту 25 ПДД, который разрешает инспекторам отступать от требований светофоров, но только при условии обеспечения безопасности дорожного движения.
«Данное несоответствие с технической точки зрения находится в причинной связи с дорожно-транспортным происшествием», — решили в СК.
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Уголовное дело в отношении инспектора было прекращено за примирением сторон.
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