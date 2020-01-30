В Степянке Volkswagen Polo вылетел в кювет и перевернулся

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Легковушка перевернулась на улице Лесопарковой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Volkswagen Polo двигался со стороны улицы Карвата в направлении Геологического проезда. По предварительной информации, 29-летний водитель не учел дорожные и погодные условия, в итоге машина вылетела в кювет и перевернулась. Никто не пострадал.



