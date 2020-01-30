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В Степянке Volkswagen Polo вылетел в кювет и перевернулся

30.01.2020 16:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Легковушка перевернулась на улице Лесопарковой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Степянке Volkswagen Polo вылетел в кювет и перевернулся

Volkswagen Polo двигался со стороны улицы Карвата в направлении Геологического проезда. По предварительной информации, 29-летний водитель не учел дорожные и погодные условия, в итоге машина вылетела в кювет и перевернулась. Никто не пострадал.

В Степянке Volkswagen Polo вылетел в кювет и перевернулся

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Новости Беларуси. Легковушка перевернулась на улице Лесопарковой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Volkswagen Polo двигался со стороны улицы...
 
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