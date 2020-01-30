ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

16 несчастных случаев за год, 11 человек погибли. В Минске усилили контроль за пассажирами железной дороги

30.01.2020 20:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столичные правоохранители усилили контроль за пассажирами железной дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

16 несчастных случаев за год, 11 человек погибли. В Минске усилили контроль за пассажирами железной дороги

16 несчастных случаев произошло на железнодорожных путях страны в 2019 году. Погибли 11 человек, пять получили травмы. Основная причина – несоблюдение мер безопасности.

16 несчастных случаев за год, 11 человек погибли. В Минске усилили контроль за пассажирами железной дороги

Сотрудники столичного отдела внутренних дел на транспорте стали пристальнее следить за нарушителями. Все перроны в столице обеспечены подземными или надземными пешеходными переходами, что исключает выход пассажиров на рельсы. Однако многие решают сократить путь, рискуя жизнью. Есть и любители экстремальных забав.

16 несчастных случаев за год, 11 человек погибли. В Минске усилили контроль за пассажирами железной дороги

Александр Карпович, начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Минского отдела внутренних дел на транспорте:
Молодые люди используют такой способ, как зацепинг. То есть катаются на сцепке электропоездов. При возникновении таких ситуаций – они залазят и на крыши поездов – идет удар контактной сети. Здесь расстояние, допустим, метр от контактной сети – уже будет дуга. 27 тысяч вольт, насмерть.

16 несчастных случаев за год, 11 человек погибли. В Минске усилили контроль за пассажирами железной дороги

Важное правило, о котором милиционеры не устают повторять: переходить железнодорожные пути даже в обозначенных местах небезопасно находясь в наушниках либо разговаривая по телефону.

Люди в материале: Александр Карпович
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Столичные правоохранители усилили контроль за пассажирами железной дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 16 несчастных...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Волгоградской столкнулись Passat и учебный автомобиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика