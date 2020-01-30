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16 несчастных случаев за год, 11 человек погибли. В Минске усилили контроль за пассажирами железной дороги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Столичные правоохранители усилили контроль за пассажирами железной дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
16 несчастных случаев произошло на железнодорожных путях страны в 2019 году. Погибли 11 человек, пять получили травмы. Основная причина – несоблюдение мер безопасности.
Сотрудники столичного отдела внутренних дел на транспорте стали пристальнее следить за нарушителями. Все перроны в столице обеспечены подземными или надземными пешеходными переходами, что исключает выход пассажиров на рельсы. Однако многие решают сократить путь, рискуя жизнью. Есть и любители экстремальных забав.
Александр Карпович, начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Минского отдела внутренних дел на транспорте:
Важное правило, о котором милиционеры не устают повторять: переходить железнодорожные пути даже в обозначенных местах небезопасно находясь в наушниках либо разговаривая по телефону.
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16 несчастных случаев за год, 11 человек погибли. В Минске усилили контроль за пассажирами железной дороги
Новости Беларуси. Столичные правоохранители усилили контроль за пассажирами железной дороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 16 несчастных...
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