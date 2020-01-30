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Источник: По «сахарному делу» проходит полковник Тихиня

30.01.2020 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По неофициальной информации, по сахарному делу наряду с руководителями четырех заводов и бизнесменами проходит и бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Владимир Тихиня, пишет TUT.BY.

— Пока это больше похоже на межведомственные разборки. Сахар — это такой товар, как алкоголь или сигареты, реализация которых в той или иной мере контролируется силовиками. Сахар также курировали ведомства из трех букв. Можно только догадываться, почему сейчас случились разборки, — считает собеседник TUT.BY, знакомый с работой заводов.

Он считает, что «высказываемые в прессе версии» вокруг поставок в Россию и закупок упаковки для заводов «стали лишь поводом».

Собеседник предполагает, что «сейчас сошелся ряд обстоятельств и главе государства  преподнесли информацию под нужным соусом». «Вот смотрите, что творит „сахарная мафия“ на фоне регулярных мер господдержки», — сказал он и обратил внимание, что директора «уже давно» руководят сахарными заводами.

Михаил Криштапович возглавляет Городейский сахарный комбинат более 20 лет, Дмитрий Егоров руководит Скидельским сахарным заводом с 2006 года. Николай Прудник с 2004 г. занимает должность директора Слуцкого сахарорафинадного комбината. Виктор Миронов возглавил Жабинковский сахарный завод в апреле 2008 года. Удастся ли им сохранить свои посты, покажет ближайшее время.
 
 
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По неофициальной информации, по сахарному делу наряду с руководителями четырех заводов и бизнесменами проходит и бывший начальник 2-го управления по борьбе с...
 
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