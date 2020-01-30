ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» продолжает проигрывать в КХЛ

30.01.2020 20:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минчане четырежды отыгрались, но все же уступили «Автомобилисту» в овертайме.

Минское "Динамо" в овертайме уступило "Автомобилисту" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:6, передает pressball.by.

АВТОМОБИЛИСТ — ДИНАМО Мн — 6:5 ОТ (1:0, 2:2, 2:3, 1:0)

АВТОМОБИЛИСТ: Фомин; Батыршин — Василевский, Доус (к) — Холланд — Мэйсек; Бодров — Мамкин, Мозер — Литовченко — Платт; Трямкин — Березин, Белоусов — Дацюк — Голышев; Овчинников — Валитов, Гареев — Кучерявенко — Обидин.

ДИНАМО: Осипков; Граньяни — Еременко, Дадонов — Паре — Павлович; Морроу — Готовец, Мартынов — Спунер — Принс; Знахаренко — Денисов, Аносов — Демков — Дроздов; А.Костицын (к) — Ковыршин — Стефанович; Достанко, Когалев.

ШАЙБЫ: 1:0 — Голышев (Дацюк, Василевский, 10.44). 1:1 — Ковыршин (Стефанович, Морроу, 27.42). 1:2 — Павлович (29.47 — мен.). 2:2 — Обидин (Гареев, 31.07). 3:2 — Платт (32.26 — бол.). 3:3 — А.Костицын (Готовец, Ковыршин, 43.51 — бол.). 4:3 — Мамкин (Кучерявенко, Гареев, 45.57). 4:4 — Стефанович (Морроу, А.Костицын, 51.45). 5:4 — Батыршин (Кучерявенко, Гареев, 55.46). 5:5 — Стефанович (Достанко, Ковыршин, 57.05). 6:5 — Голышев (Дацюк, Василевский, 60.27).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчане четырежды отыгрались, но все же уступили «Автомобилисту» в овертайме.
 
Новости дня
Новости разные
 
Велогонщик Василий Кириенко заявил о завершении карьеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика