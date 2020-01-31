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Вырастет тариф на транзит российской нефти по Беларуси
31.01.2020 08:17 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Изменению цен предшествовали переговоры с российскими коллегами, однако они, как сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, не дали результата.
«Поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифов на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом Российской Федерации, увеличенный на три процентных пункта», - слова Владимира Колтовича приводит
Отмечается, у сторон есть некоторые разногласия по определению тарифов.
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Повышение стоимости превысит 6%.
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