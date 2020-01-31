Вырастет тариф на транзит российской нефти по Беларуси

Изменению цен предшествовали переговоры с российскими коллегами, однако они, как сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, не дали результата.

«Поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифов на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом Российской Федерации, увеличенный на три процентных пункта», - слова Владимира Колтовича приводит БЕЛТА .

Отмечается, у сторон есть некоторые разногласия по определению тарифов.

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