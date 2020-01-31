ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гастрономический фестиваль организуют в Беловежской пуще

31.01.2020 08:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В национальном парке «Беловежская пуща» 22 февраля организуют гастрономический фестиваль «Пущанский смак», сообщили корреспонденту БЕЛТА в нацпарке.

Гастрономический фестиваль организуют в Беловежской пуще
Фото из архива БЕЛТА

Местом притяжения станет поляна у входа в поместье Деда Мороза. Гостям представится возможность познакомиться с разнообразием пущанской кухни. Одним из самых ярких событий обещает стать конкурс среди предприятий общественного питания национального парка. Они представят свои команды поваров, которые посоревнуются в приготовлении блюд из дичи. Мясо будет готовиться на отрытом огне или гриле. Жюри оценит блюда по нескольким параметрам. Эксперты обратят внимание не только на вкус, но и на оформление.

Планируется, что лучшие повара Беловежской пущи проведут для гостей мастер-классы. Программа также предусматривает презентацию авторского блюда «Вкусная пуща», гастрономический базар. Желающие смогут принять участие и в мастер-классах по традиционным белорусским ремеслам.

«Фестиваль «Пущанский смак» продолжает традицию проведения мероприятий, направленных на сохранение гастрономического потенциала и культурного наследия кухни Беловежской пущи. Это создает условия для обмена опытом мастеров-кулинаров», — отметили в национальном парке.

Также 22 февраля в Беловежской пуще состоятся торжественные проводы Снегурочки и дочерей Деда Мороза.

Национальный парк в прошлом году посетили около 573,3 тыс. туристов (из них 85,1 тыс. иностранцев). Их число по сравнению с 2018-м увеличилось практически на 10%. В поместье Деда Мороза за минувший год встретили 122,4 тыс. белорусских и зарубежных гостей.

БЕЛТА.

(Visited 1 times, 1 visits today)
 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В национальном парке «Беловежская пуща» 22 февраля организуют гастрономический фестиваль «Пущанский смак», сообщили корреспонденту БЕЛТА в нацпарке. Местом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вырастет тариф на транзит российской нефти по Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика