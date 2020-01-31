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Помощник Президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич посетил белорусскоязычную школу в д. Омеленец

31.01.2020 08:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Эфектыўнасць дзеянняў мясцовых органаў улады па павышэнні ўмоў функцыянавання апошняй беларускамоўнай сярэдняй школы Камянецкага раёна ў вёсцы Амелянец 30 студзеня 2020 года, вывучаў памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь - інспектар па Брэсцкай вобласці Анатоль Маркевіч.

Помощник Президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич посетил белорусскоязычную школу в д. Омеленец


Важна адзначыць, што Анатоль размаўляў выключна па-беларуску, і нават зрабіў заўвагу дырэктару школы Мікалаю Кендысю, калі той паспрабаваў адказваць на расейскай.

Памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь - інспектар па Брэсцкай вобласці падчас візіту паглядзеў фрагмент урока, правёў нефармальную гутарку з вучнямі.

Анатоль выслухаў прапановы настаўнікаў Амелянецкай СШ пра тое, як можна палепшыць і зрабіць больш бяспечнымі ўмовы знаходжання навучэнцаў у гэтай установе адукацыі.

А мы будзем спадзявацца, што гэтыя пажаданні будуць улічаны пад час капітальнага рамонту школы.

І пракантралюем гэта...

 
 
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  Эфектыўнасць дзеянняў мясцовых органаў улады па павышэнні ўмоў функцыянавання апошняй беларускамоўнай сярэдняй школы Камянецкага раёна ў вёсцы Амелянец 30...
 
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