|
Помощник Президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич посетил белорусскоязычную школу в д. Омеленец
31.01.2020 08:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Эфектыўнасць дзеянняў мясцовых органаў улады па павышэнні ўмоў функцыянавання апошняй беларускамоўнай сярэдняй школы Камянецкага раёна ў вёсцы Амелянец 30 студзеня 2020 года, вывучаў памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь - інспектар па Брэсцкай вобласці Анатоль Маркевіч.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помощник Президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич посетил белорусскоязычную школу в д. Омеленец
Эфектыўнасць дзеянняў мясцовых органаў улады па павышэнні ўмоў функцыянавання апошняй беларускамоўнай сярэдняй школы Камянецкага раёна ў вёсцы Амелянец 30...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)