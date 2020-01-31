ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отдала себя работе, простила измену мужа с Хоркиной и скрывала онкологию до конца. Жизнь Веры Глаголевой

31.01.2020 08:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Хрупкая, ранимая и одновременно сильная женщина — такой мы навсегда запомнили Веру Глаголеву на киноэкране. Ее близкие и коллеги говорят, что и вне съемочной площадки она была точно такой же. Неординарная актриса, не оставлявшая никого равнодушным к своему творчеству, сегодня отмечала бы свой 61-й день рождения. К сожалению, ее больше нет среди живущих на этой планете. Нам остались ее роли, ее фильмы и память, которые будут жить еще много-много лет.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неординарная актриса, не оставлявшая никого равнодушным к своему творчеству, сегодня отмечала бы свой 61-й день рождения. К сожалению, ее больше нет среди живущих на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске милиция нашла мобильник серийного автовора, который делал селфи на фоне «трофеев»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Новости Волковыска
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика