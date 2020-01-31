Отдала себя работе, простила измену мужа с Хоркиной и скрывала онкологию до конца. Жизнь Веры Глаголевой

Источник материала: Tut.by

Хрупкая, ранимая и одновременно сильная женщина — такой мы навсегда запомнили Веру Глаголеву на киноэкране. Ее близкие и коллеги говорят, что и вне съемочной площадки она была точно такой же. Неординарная актриса, не оставлявшая никого равнодушным к своему творчеству, сегодня отмечала бы свой 61-й день рождения. К сожалению, ее больше нет среди живущих на этой планете. Нам остались ее роли, ее фильмы и память, которые будут жить еще много-много лет.