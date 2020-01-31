В Пинске милиция нашла мобильник серийного автовора, который делал селфи на фоне «трофеев»

Источник материала: Tut.by

Пинские милиционеры нашли на месте преступления мобильный телефон серийного автовора, который фотографировался на фоне обворованных автомобилей, сообщает МВД .



Фото: avtomotospec.ru

Жительница Пинска сообщила в милицию, что из ее автомобиля украли антирадар и FM-модулятор. На месте преступления нашли смартфон — и в фотогалерее оперативники обнаружили снимки молодых людей на фоне автомобилей, которые также были обворованы.

Милиционеры установили владельца мобильника и его сообщника. Как оказалось, двое парней 21 и 18 лет промышляли автокражами. В качестве трофея они делали на телефон селфи в обворованных машинах.

Возбуждено уголовное дело за кражу.