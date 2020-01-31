В Малоритском районе большегруз вылетел в кювет

Источник материала: Виртуальный Брест

Утром, 29 января, примерно в 9 часов 20 минут на объездной дороге г. Малорита в сторону деревни Хотислав большегруз вылетел на левую по ходу движения обочину и врезался в деревья.





Как рассказал водитель, работник одной из организаций Бреста, 1975 года рождения, дорога была скользкой и машину начало заносить. В результате мужчина не справился с управлением и большегруз вылетел на обочину.





В результате ДТП никто не пострадал.





Автомобиль получил механические повреждения. И следует отметить. что водителю повезло, автомобиль оказался застрахованным по варианту комплексного страхования, а значит компенсацию ущерба возместит страховая компания.