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В Малоритском районе большегруз вылетел в кювет

31.01.2020 08:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Утром, 29 января, примерно в 9 часов 20 минут на объездной дороге г. Малорита в сторону деревни Хотислав большегруз вылетел на левую по ходу движения обочину и врезался в деревья.

В Малоритском районе большегруз вылетел в кювет

Как рассказал водитель, работник одной из организаций Бреста, 1975 года рождения, дорога была скользкой и машину начало заносить. В результате мужчина не справился с управлением и большегруз вылетел на обочину.

В Малоритском районе большегруз вылетел в кювет

В результате ДТП никто не пострадал.

В Малоритском районе большегруз вылетел в кювет

Автомобиль получил механические повреждения. И следует отметить. что водителю повезло, автомобиль оказался застрахованным по варианту комплексного страхования, а значит компенсацию ущерба возместит страховая компания.

 
Теги: Брест
 
 
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  Утром, 29 января, примерно в 9 часов 20 минут на объездной дороге г. Малорита в сторону деревни Хотислав большегруз вылетел на левую по ходу движения обочину и...
 
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