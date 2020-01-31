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В Малоритском районе большегруз вылетел в кювет
31.01.2020 08:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Утром, 29 января, примерно в 9 часов 20 минут на объездной дороге г. Малорита в сторону деревни Хотислав большегруз вылетел на левую по ходу движения обочину и врезался в деревья.
Как рассказал водитель, работник одной из организаций Бреста, 1975 года рождения, дорога была скользкой и машину начало заносить. В результате мужчина не справился с управлением и большегруз вылетел на обочину.
В результате ДТП никто не пострадал.
Автомобиль получил механические повреждения. И следует отметить. что водителю повезло, автомобиль оказался застрахованным по варианту комплексного страхования, а значит компенсацию ущерба возместит страховая компания.
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Утром, 29 января, примерно в 9 часов 20 минут на объездной дороге г. Малорита в сторону деревни Хотислав большегруз вылетел на левую по ходу движения обочину и...
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