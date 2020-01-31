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Во вскрытой машине в Пинске нашли смартфон вора

31.01.2020 09:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Во вскрытой машине в Пинске нашли смартфон вора
Фото из открытых источников

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа: автомобиль оказался вскрыт. Возле ручника лежал смартфон, который не принадлежал хозяйке.

В фотогалерее мобильника оперативники обнаружили снимки молодых людей на фоне автомобилей, которые, как позже выяснилось, также оказались вскрытыми, сообщили в МВД.

Следуя по снимкам «фотографа», сыщики обнаружили на соседней улице еще одну вскрытую машину, из которой были украдены радиостанция и видеорегистратор.

Преступников удалось найти. Ими оказались двое друзей 21 и 18 лет. 

Возбуждено уголовное дело за кражу. 

Во вскрытой машине в Пинске нашли смартфон вора
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В милицию обратилась женщина, которая сообщила, что из ее машины украли антирадар и FM-модулятор.
 
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