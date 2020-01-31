Во вскрытой машине в Пинске нашли смартфон вора

Источник материала: Аргументы и факты

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа: автомобиль оказался вскрыт. Возле ручника лежал смартфон, который не принадлежал хозяйке.

В фотогалерее мобильника оперативники обнаружили снимки молодых людей на фоне автомобилей, которые, как позже выяснилось, также оказались вскрытыми, сообщили в МВД.

Следуя по снимкам «фотографа», сыщики обнаружили на соседней улице еще одну вскрытую машину, из которой были украдены радиостанция и видеорегистратор.

Преступников удалось найти. Ими оказались двое друзей 21 и 18 лет.