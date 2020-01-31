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1 февраля пройдут прямые линии
31.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
1 февраля с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0152) 73-56-44 в Гродненском областном исполнительном комитете прямую телефонную линию проведет председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Георгиевич ЖУК.
Одновременно руководство горрайисполкомов области проведет 1 февраля прямые телефонные линии:
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1 февраля с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0152) 73-56-44 в Гродненском областном исполнительном комитете прямую телефонную линию проведет председатель Гродненского областного...
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