«БРЕНД ГОДА» 2019: «Твоя столица» - лучшее агентство недвижимости!

Источник материала: Ежедневник





«БРЕНД ГОДА» назвал лучшие торговые марки страны. В этом году лидера среди агентств недвижимости в потребительской номинации выбирали в третий раз.

И снова с большим отрывом от ближайшего конкурента победила « ТВОЯ СТОЛИЦА.АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ».

Ежегодно для определения победителей в потребительской номинации в каждой из категорий компания SATIO проводит исследование. Оценка торговых марок проходит по двум факторам: кого больше знают и кому больше доверяют. Опрос проводится не только среди жителей столицы, но и в крупных областных центрах Беларуси. В нем участвуют мужчины и женщины от 18 до 60 лет. Каждый респондент называет известные ему бренды в разных номинациях. Без подсказок, вариантов ответа и наводящих вопросов.

Голосование в номинации «Агентство недвижимости» в категории « Услуги » за все время существования конкурса проводилось в этом году в третий раз. И все три раза агентство недвижимости «Твоя столица» было отмечено как самая известная и заслуживающая доверия торговая марка.

«Сегодня время доступности информации, беспрерывного развития технологий, растущей конкуренции во всех сферах. У потребителя есть выбор, и получить его доверие и признание особенно важно, - комментирует Людмила Красовская, директор «ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ». – Чтобы оставаться лидером, необходимо давать клиенту больше, чем он ожидает. Решать вопросы с недвижимостью нужно комплексно, чтобы клиенту не приходилось тратить драгоценное время, а порой, и деньги на дополнительные шаги. «Твоя столица» одной из первых вышла на рынок с таким подходом к оказанию услуг. Например, наша программа « Переезжаем в новостройку » уже не первый год предлагает одновременное решение двух вопросов: продажу имеющегося жилья и покупку квартиры в новостройке. Сейчас она получила развитие и в рамках программы можно получить профессиональную помощь в выборе и получении кредита .

Практически на любой запрос клиента у нас есть ответ. Но мы понимаем: останавливаться нельзя. Предпочтения потребителя постоянно меняются, а мы должны предлагать ему не только постоянное качество услуги, а удобные решения чуть раньше, чем эти предпочтения становятся главной тенденцией».

«ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» предлагает следующие программы для решения жилищного вопроса:

«Переезжаем в новостройку»:



Одновременная продажа имеющегося жилья и покупка квартиры в новостройке! Большой выбор проектов на условиях застройщиков. Компетентное сопровождение специалистами и комфорт на всех этапах.

«Расширяем жилплощадь»:



Быстро и выгодно продать старое жилье, получить нужную сумму на спецусловиях от банков-партнеров, купить новое с гарантией надежности - решаем все вопросы вместе.

«Сдать за 48 часов»:



Подбор арендаторов под Ваши требования и организация показов в день обращения.

Помощь специалистов в оформлении документов.

«Аренда по доверенности»:

Поможем собственникам столичного жилья, временно или постоянно проживающим за границей, сдать квартиру и получать от нее стабильный доход.



