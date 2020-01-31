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«БРЕНД ГОДА» 2019: «Твоя столица» - лучшее агентство недвижимости!
31.01.2020 09:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
«БРЕНД ГОДА» назвал лучшие торговые марки страны. В этом году лидера среди агентств недвижимости в потребительской номинации выбирали в третий раз.
И снова с большим отрывом от ближайшего конкурента победила «
Ежегодно для определения победителей в потребительской номинации в каждой из категорий компания SATIO проводит исследование. Оценка торговых марок проходит по двум факторам: кого больше знают и кому больше доверяют. Опрос проводится не только среди жителей столицы, но и в крупных областных центрах Беларуси. В нем участвуют мужчины и женщины от 18 до 60 лет. Каждый респондент называет известные ему бренды в разных номинациях. Без подсказок, вариантов ответа и наводящих вопросов.
Голосование в номинации «Агентство недвижимости» в категории «
«Сегодня время доступности информации, беспрерывного развития технологий, растущей конкуренции во всех сферах. У потребителя есть выбор, и получить его доверие и признание особенно важно, - комментирует Людмила Красовская, директор «ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ». – Чтобы оставаться лидером, необходимо давать клиенту больше, чем он ожидает. Решать вопросы с недвижимостью нужно комплексно, чтобы клиенту не приходилось тратить драгоценное время, а порой, и деньги на дополнительные шаги. «Твоя столица» одной из первых вышла на рынок с таким подходом к оказанию услуг. Например, наша программа «
Практически на любой запрос клиента у нас есть ответ. Но мы понимаем: останавливаться нельзя. Предпочтения потребителя постоянно меняются, а мы должны предлагать ему не только постоянное качество услуги, а удобные решения чуть раньше, чем эти предпочтения становятся главной тенденцией».
«ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» предлагает следующие программы для решения жилищного вопроса:
«Переезжаем в новостройку»:
«Расширяем жилплощадь»:
«Сдать за 48 часов»:
«Аренда по доверенности»:
Поможем собственникам столичного жилья, временно или постоянно проживающим за границей, сдать квартиру и получать от нее стабильный доход.
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«БРЕНД ГОДА» назвал лучшие торговые марки страны. В этом году лидера среди агентств недвижимости в потребительской номинации выбирали в третий раз.
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