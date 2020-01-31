ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель агрогородка Мир Барановичского района на пожаре спас брата

31.01.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

31.01.2020 года в 04-45 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире двухэтажного жилого дома по ул. Солнечной в агрогородке Мир.

Житель агрогородка Мир Барановичского района на пожаре спас брата

К моменту прибытия к месту вызова подразделений МЧС из окна квартиры на первом этаже шел дым. Хозяин жилища уже находился на улице: мужчину 1974 года рождения к этому спас его брат (житель этого же населенного пункта), обнаружив на полу в жилой комнате. С ожогами и отравлением продуктами горения спасенный госпитализирован.

Житель агрогородка Мир Барановичского района на пожаре спас брата

Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС. Огнем поврежден диван, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в жилой комнате. Эвакуация жильцов соседних квартир не проводилась из-за отсутствия задымления на лестничной клетке.

Житель агрогородка Мир Барановичского района на пожаре спас брата

Причина пожара устанавливается.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  31.01.2020 года в 04-45 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире двухэтажного жилого дома по ул. Солнечной в агрогородке Мир. К моменту прибытия к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-менеджер Huawei: компания не планирует возвращаться к сервисам от Google
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика