Житель агрогородка Мир Барановичского района на пожаре спас брата

Источник материала: Виртуальный Брест

31.01.2020 года в 04-45 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире двухэтажного жилого дома по ул. Солнечной в агрогородке Мир.





К моменту прибытия к месту вызова подразделений МЧС из окна квартиры на первом этаже шел дым. Хозяин жилища уже находился на улице: мужчину 1974 года рождения к этому спас его брат (житель этого же населенного пункта), обнаружив на полу в жилой комнате. С ожогами и отравлением продуктами горения спасенный госпитализирован.





Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС . Огнем поврежден диван, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в жилой комнате. Эвакуация жильцов соседних квартир не проводилась из-за отсутствия задымления на лестничной клетке.

Причина пожара устанавливается.