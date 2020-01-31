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Житель агрогородка Мир Барановичского района на пожаре спас брата
31.01.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
31.01.2020 года в 04-45 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире двухэтажного жилого дома по ул. Солнечной в агрогородке Мир.
К моменту прибытия к месту вызова подразделений
Пожар локализован и ликвидирован работниками
Причина пожара устанавливается.
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31.01.2020 года в 04-45 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в квартире двухэтажного жилого дома по ул. Солнечной в агрогородке Мир. К моменту прибытия к...
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