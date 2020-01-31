Слова Михаила Ломоносова «стараться всячески быть в движении тела» актуальны и в наше время.

Физические упражнения очень естественны в молодости, но к 50-60 годам они совсем исчезают из нашей жизни. Пожилые люди ощущают отсутствие бодрости, тонуса, их движения становятся медленными. Отсутствие движений ослабляет мышцы, связки, суставы. Старость здесь не причем. Без зарядки нервная система слабеет, ей становится сложно управлять нашими движениями.

Даже самая простая утренняя зарядка для пожилых людей оказывает на организм неоценимое воздействие, и его не заменит ни одна таблетка. Преклонный возраст не должен стать помехой простой гимнастике.

Физическая нагрузка помогает бороться с ослаблением неактивных мышц, чтобы избежать их атрофии. И в нашей статье речь пойдет о физкультуре для пожилых людей, спокойной, посильной, основательно прорабатывающей мышцы, суставы. А самое главное, приносящей несомненную пользу.

На базе отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» работает кружок «Движение в радость». Руководитель кружка Ирина Владимировна Апацкая прошла обучающие курсы по ведению физкультурно–оздоровительного направления.

Чтобы занятия стали еще более полезными и разнообразными, мы стали включать занятия по аквааэробике.

Самым приятным фактом является то, что заниматься аквааэробикой можно всем. При выполнении упражнений оказываемое на тело давление воды имеет массирующий эффект. Вода снимает напряжение с мышц, а оказываемое водой сопротивление мягко и положительно воздействует на весь опорно-двигательный аппарат. Вот почему аквааэробика является полезным, безопасным видом занятий на воде для людей пожилого возраста и инвалидов. Занятия несут позитив и хорошее настроение.

В процессе занятий для пожилых при артрозе коленных суставов в воде нагрузка на них уменьшается, сустав расслабляется, боли становятся не такими сильными. Важно, чтобы вода была не холодной.

Кому противопоказаны физические упражнения в пожилом возрасте? Самое важное, на наш взгляд, знать, кому физкультура после 60 лет будет вредна. Можем вас обрадовать, таких нет! Однако, если у вас высокая температура или тяжелое состояние с болями, воспаление в остром периоде, послеоперационный период, то заниматься не придет в голову никому. Нельзя заниматься аквааэробикой людям с проблемами кожных покровов.

Лев Толстой в 82 года совершал ежедневные конные прогулки по 20 верст, выполнял строевую гимнастику, зарядку. Неужели мы стали слабее? Действительно, с тех пор появились новые заболевания, но и медицина не отстает. Вот и мы предупреждаем: посоветуйтесь с лечащим врачом, который сопровождает вас в лечении, и приходите в отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «СТЦСОН».

Группа ваших сверстников в кружке «Движение в радость», невысокий темп занятий и чуткий, внимательный тренер помогут вам чувствовать себя на занятиях максимально комфортно.

Итак, если вы еще сомневаетесь в необходимости физической нагрузки, то напоминаем, что она:

Тонизирует нервную систему.

Улучшает обмен веществ, особенно организм пожилых после 60 лет.

Тренирует сердце, сосуды и дыхательную систему.

Повышает качество двигательных навыков.

Повышает иммунитет.

Тело, наполненное энергией от посильных физических упражнений, радость от бодрых упражнений прогонит депрессию, тревожность, сохранит ясность ума.

Мы находимся по адресу : г. Смолевичи, ул. Советская, д.146, телефон 27-994. Время работы: с 8.00до 17.00, обед 13.00-14.00 , выходной суббота, воскресенье. ЗВОНИТЕ И ПРИХОДИТЕ!

Е.К.АВДЕЕВА,

заведуюший отделением

дневного пребывания

для граждан пожилого возраста

ГУ «СТЦСОН».