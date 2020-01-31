В центре внимания — проблемы граждан

28 января управляющий делами Минского облисполкома Владимир Гуринович провел встречу с трудовым коллективом ОАО «Зеленоборское», прием граждан, а также ответил на звонки жителей района, которые поступили во время прямой телефонной линии.

Встреча прошла в административном здании ОАО «Зеленоборское». На встрече присутствовали директор предприятия Евгений Саванец, управляющий делами Смолевичского райисполкома Ирина Кононович и председатель Зеленоборского сельского исполнительного комитета Наталья Сакович.

Выступая перед сотрудниками предприятия, Владимир Александрович отметил, что подобные встречи в трудовых коллективах необходимы, ведь это возможность узнать о проблемах людей и помочь в их решении. Он подчеркнул, что после окончания информационной части встречи готов ответить на все вопросы и выслушать каждого.

Управляющий делами Миноблисполкома выступил перед собравшимися с информацией о занятости и заработной плате населения Республики Беларусь и Минской области. Владимир Александрович рассказал о развитии крупных предприятий Минщины, о состоянии дел на производствах сегодня и планах на ближайшую перспективу. О ситуации на рынке труда в нашем районе рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома Наталья Денисевич.

Прием граждан и прямая телефонная линия прошли в здании Зеленоборского сельского исполнительного комитета. Несмотря на то, что записались на прием только три человека, обратившихся за помощью было больше. Проблемы, с которыми граждане пришли к представителю областной власти, были разнообразными. К примеру, поступило обращение по организации дополнительного остановочного пункта на территории поселка. Еще один вопрос касался укладки тротуарной плитки по улице Жодинской. Обращались местные жители и по поводу освещения дворовых территорий многоквартирной застройки. Но перечень проблемных вопросов не ограничился темой благоустройства и работы жилищно-коммунального хозяйства. Индивидуальный предприниматель обратился на прием по вопросу снижения арендной платы за земельный участок. Каждый пришедший на прием был внимательно выслушан и получил необходимые разъяснения. Эти и другие вопросы, которые поступили от граждан во время приема и прямой линии, взяты на контроль.

Виктория КИРБАЙ.

На снимках: Встреча управляющего делами Минского облисполкома Владимира Гуриновича с коллективом ОАО «Зеленоборское»

Фото Александра ВОЛОДЬКО.



