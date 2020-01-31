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Ксению Собчак сняли с рейса в Москве

31.01.2020 11:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская ведущая Ксения Собчак устроила скандал в связи с задержкой ее рейса в московском аэропорту «Внуково»: звезде не понравился перенос вылета, после чего ее сняли с самолета, сообщает mash.

Как только пассажиры заняли свои места в самолете, бортпроводники сообщили о полуторачасовой задержке рейса, что крайне возмутило Собчак. Она наотрез отказалась пристегиваться и попросила вернуть ее обратно.

После этого скандала самолет подогнали к терминалу и подали трап. К тому времени как Собчак спустилась на землю, ее уже ждали сотрудники полиции.
 
 
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Возмущенная ведущая наотрез отказалась лететь и велела вернуть ее обратно.
 
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