«Дакар» изнутри. Что для гонки самый большой дефицит и почему перед стартом нельзя много пить

Источник материала: Tut.by

Мы знаем, что происходит на «Дакаре» во время гонки: как идут по трассе наши ребята, поломки, скорость, время. Но что происходит между финишем и стартом, когда гонщики находятся в специальном бивуаке? Вместе со штурманом Павлом Гараниным AUTO.TUT.BY изучил закулисье гонок.





Как устроен бивуак

Бивуак (бивак) — это временный лагерь, который монтируется из сборных конструкций. В пиковые периоды там может находиться от 2 до 3 тысяч человек — участники, организаторы, медицинский персонал. Как можно такую толпу перевезти за один день на новое место? Все просто — у организаторов имеется два «комплекта» бивуака. Пока один стоит, второй уже едет к следующей точке. Потом, соответственно, снимается первый и едет сразу на третью точку.

— Организаторы любят разбивать бивуак в каких-то красивых местах, на берегу моря или океана. Например, в гонке Africa Race бивуак открытый, стоит на берегу океана. Можешь выйти из палатки или автодома и наслаждаться потрясающим видом. Хотя классика африканского «Дакара» — это бивуак посреди пустыни. И там нет ничего вокруг, кроме песка.





Часто организаторы устраивают бивуаки на территории аэропорта. Для них это удобно по логистике: очень много оборудования везется самолетами или вертолетами. Бывало, что машины стояли на площадке какого-то выставочного центра или парка. Но классический бивуак — прямоугольник в пустыне. Минус в том, что там песок. По нему тяжело ходить, тяжело ездить — гражданские машины застревают, их затаскивают полночи в лагерь, потом с утра так же вытаскивают, чтобы они уехали. Но для механиков лучший бивуак — это на асфальте. Там сухо, там ничего никуда не уползает, не застревает.



Механикам не до романтики, поэтому лучший бивуак для них — на асфальте. Так удобнее ремонтировать машины

— Но неизменная традиция, которая в «Дакаре» существует давно, — это костер возле столовой. Каждый вечер его разжигают, если, конечно, не дует сильный ветер или не идет тропический ливень. Откуда такая традиция? Изначально «Дакар» был гонкой друзей, энтузиастов, после которой вся компания собиралась у костра. Сейчас «Дакар» превратился в настоящее соревнование мирового масштаба, но традиция собираться у костра осталась. Он является таким местом притяжения в лагере.



Чтобы не заблудиться в бивуаке, участникам выдают карту с планом расположения команд и строений

Сейчас бивуак «Дакара» — это всегда огороженная территория, всегда охрана на входе. Она проверяет у входящих и въезжающих специальные чипы. Они есть у всех, кто проживает в бивуаке. Были случаи, когда фанаты обклеивали свои машины под раллийные, с номерами, спонсорскими лейблами, и пытались въехать в лагерь. Сейчас, конечно, так сделать не получится. Безопасность в лагере поддерживается на очень высоком уровне.

— В Южной Америке очень много фанатов Дакара, и вот там запомнилось, что ты сидишь в лагере, а за забором просто все облеплено людьми. Они орут, просят то кепку, то автограф, то просто поговорить с ними. И так полночи может продолжаться. Чувствуешь себя обезьянкой в клетке.





Ралли-рейд «Дакар-2020» впервые прошел по территории Саудовской Аравии. Он стартовал 5 января в Джидде и завершился 17 января в Киддии. Протяженность маршрута составила около 8 тысяч километров, причем более половины из них пришлись на спецучастки. В гонке приняли участие свыше 350 экипажей со всего мира. Только в классе грузовиков состязались около 50 «камионов», из них меньше 30 добрались до финиша ралли-рейда.

Одежда и быт

Организаторы обеспечивают только необходимые условия проживания — душ, туалет, питание, медицинское обслуживание. Все остальное приходится брать с собой. И поначалу у нашей команды были проколы.

— С одеждой были случаи, когда что-то не взяли из-за отсутствия опыта. Например, Аргентина, Чили, Перу. Там жарко, песок. Приехали, оказалось, без очков вообще невозможно ходить. У экипажей по регламенту были кроссовые очки. Чтобы в случае повреждения лобового стекла ты мог ехать в них. А у остальных членов команды в первые годы ничего не было. Теперь у всех есть очки, повязка на лицо. Потому что все прекрасно знают, что если бивуак в пустыне и будет ветер — ты просто не сможешь там передвигаться.





— Когда первый раз ехали в Аргентину, готовились к тому, что это жаркая страна. Но бывало, что дождь лил сутками. И ребята-механики должны были под этим дождем обслужить машины. А бивуак стоит не на асфальте, а в какой-нибудь траве. Почва размокает — грязища страшная. На следующий год у всех появились резиновые сапоги, плащи-дождевики. Теперь, даже если не пригодится, берем с собой.

Следующий пункт — это теплые вещи. Об их необходимости в команде поняли, когда поехали в Боливию. Ребята прибыли в шортах, шлепанцах и майках, а там +5 ночью.

— Выходишь из трейлера и думаешь — а чего я не взял из дома свою теплую куртку? И вот сейчас ехали в Саудовскую Аравию, уже заранее к этому подготовились. Знали, что будет холодно. Шорты не надели ни разу. Во-первых, и погода не особо позволяла. Во-вторых, отсутствие знакомства с местными традициями. Мы решили на всякий случай не носить открытую одежду. Ходили в брюках и майках с длинным рукавом. А всю гонку было совсем не жарко. Утром — 2−4 градуса тепла, днем — 10−15, бывало до 20. Но как только солнце прячется — в течение часа становится очень холодно. Но в этот раз мы уже были готовы к холодам.

Что касается чистого белья — то в новом автодоме команды есть стиральная машина. В дни отдыха члены команды загружают ее. Так что не нужно тащить с собой из Минска 20 комплектов белья. Если машинки нет, можно сдать грязную одежду организаторам, они отвезут ее в город на стирку или в химчистку.

Еда

— В бивуаке есть столовая, где ты всегда можешь позавтракать. Пообедать — крайне редко, потому что постоянно в дороге. В лучшем случае успеешь поужинать. Завтрак скромный, да и в принципе перед стартом не особенно хорошая идея набивать желудок. Впрочем, есть все равно надо, даже если не хочется. Потому что ты понимаешь, что следующий прием пищи у тебя будет в лучшем случае через 12, а то и 15 часов.





На завтрак, как правило, дают что-то простое: яичница, омлет, вареные яйца. Есть сосиски, мясо и овощи. Йогурт, кофе, чай, соки. Минимальный европейский завтрак. Но, учитывая специфику приготовления в разных странах, не всегда блюда всем подходят.

— Ужин, например в Южной Америке, для нашего человека подходит. Это страна с мясными традициями. Жарили на мангале говядину — никто не отказывался. Бывали специфические блюда — какой-нибудь луковый суп или томатный, который для нас не сильно привычен, или вообще местные блюда. Кормят организаторы, но можно питаться и самостоятельно.

Многие везут с собой повара, который там на месте закупает продукты и готовит то, что любит команда. Не всегда ты можешь попасть на завтрак, обед или ужин или съесть то, что хотел. Может даже просто закончиться еда в столовой. Поэтому у наших ребят есть в автодоме кухня. В дорогу берут минимальный набор продуктов, чтобы приготовить что-то быстро и легко — макароны быстрого приготовления или супы, которые кипятком залил — и ешь через пару минут.

— А по поводу забывчивости… Так ведь не на Луну летим. Главное — взять с собой паспорт и деньги. Все остальное можно купить в магазине. В любом случае у тебя перед стартом есть несколько дней — прилететь, получить технику, пройти проверки. То есть ты в это время находишься в городе, в гостинице. И нет никаких проблем выйти вечером в магазин, купить какие-то продукты или вещи первой необходимости.

Вода и алкоголь

— В самой гонке воды выпивается немного. Особенно когда нет дикой жары. Максимум за спецучасток уходит литр. В жару важно пить не просто воду, а богатую солью и минералами. Вместе с потом это все очень быстро вымывается из организма. Нужно пить или специальные жидкости, или даже просто подсоленную воду. Был случай, когда механик четыре дня пил только бутилированную воду и получил тепловой удар. Денек его продержали под капельницей и вернули в строй.

В бивуаке доступны соки, газированные напитки. Что же до алкоголя, то, например, в Саудовской Аравии с этим проблем не было — сухой закон, и все. В Аргентине во время ужина можно было взять маленькую бутылочку вина или баночку пива 0,33. Но только одну. Организаторы иногда пугают тем, что могут выборочно «продуть» на алкоголь кого-то из участников, но это большая редкость. Хотя, по слухам, проверяли однажды водителя «технички».

Время на отдых

Сон — это самый главный дефицит во время гонки. И на продолжительность сна влияет множество факторов.





— В Саудовской Аравии повезло: были небольшие лиазоны. Лиазон — это дорога от бивуака до старта, либо от финиша до бивуака. Как правило, лиазоны проходят по дорогам общего пользования, где ты едешь в дорожном режиме. А вот в Аргентине было неудобно. Спецучасток может быть протяженностью 200−300 км, а лиазон — 700! И ты вроде финишировал в час дня, но понимаешь, что пока доедешь до лагеря еще 700… Пусть даже и по асфальту. Это дико утомляет и не оставляет времени на полноценный отдых. Было такое, что за день из лагеря до старта, а потом от финиша до лагеря проезжали больше 1000 км. Это было не очень хорошо. Да еще в такие дни делают очень ранний старт. Уже с четырех утра начинают заводиться и греметь мотоциклы, ездить по всему биваку с прогазовками. Их там… не любят, — улыбается Павел.

У грузовиков старт был с пяти-шести утра. Это значит, что нужно подняться минимум на час-полтора раньше. Успеть одеться, умыться, позавтракать. Но сейчас стараются сделать лиазоны короткими. Тогда и старт попозже, и финиш пораньше. Проснулся, проехал небольшой лиазон, стартанул, после финиша опять небольшой лиазон.





— С короткими лиазонами в четыре часа дня ты уже на биваке. Конечно, когда все без происшествий, поломок или блужданий. Важно приехать как можно быстрее и раньше. В итоге тебя меньше трясет в кабине, ты можешь отдыхать больше времени. Этим мы не могли похвастаться раньше. Во-первых, лиазоны был длиннее. Во-вторых — мы сами ехали в гонке медленно, когда еще не было опыта. Приезжали — уже было стабильно темно. Десять-двенадцать часов. И ты понимаешь, что у тебя еще куча дел. Если раньше оставалось на сон четыре часа, то мы были просто счастливы — вот, сегодня выспимся!

Сейчас стало проще. Со временем ребята начали ехать быстрее, меньше ломались, застревали, терялись. Когда проходишь спецучасток за четыре часа, а не за шесть, тебя на два часа меньше трясет в кабине, ты устаешь меньше, приезжаешь раньше, отдыхаешь больше. И в гонку возвращаешься более свежим. А значит, и едешь быстрее. Круг замкнулся. А ведь бывало так, что экипаж завершал спецучасток, приезжал на бивуак, брал новую легенду, разворачивался и снова ехал уже на следующий старт. Но на самом деле от такого поворота никто не застрахован.

— И когда кто-то говорит — я сегодня не мог заснуть, это значит только то, что он не хотел спать. Раньше, когда мы спали еще в палатках, казалось, что все мешает. Залезаешь в нее и думаешь — тут гайковерт шумит, там компрессор работает, еще где-то генератор молотит… Как я усну? А следующее, что ты слышал, это звук будильника.

Удобства в бивуаке…

— В нашем новом автодоме 12 спальных мест, с перспективой на четыре боевых экипажа. Туалета нет. Механики живут в палатках. У каждого своя палатка и свой спальник. После ремонта, если остается время, механик раскладывает палатку и спит там. Но бывали случаи, когда мы уже просыпались, а они еще не ложились. Тогда уже не до палатки. Механик максимум может сходить в душ, а там надо прыгать в машину и ехать на следущий бивуак. Благо в этот раз такого не было.

Если говорить о душе и туалете, то гонщики признают, что в этот раз было все классно. В Южной Америке были просто кабинки пластиковые, по сути — биотуалеты, какие ставят на любых массовых мероприятиях. Душ — такая же кабинка, только с лейкой на крыше. С теплым водоснабжением никто не заморачивался. Прогрелась вода в баках на солнце — будешь мыться теплой водой.



Так выглядят душевые на ралли в Саудовской Аравии

— На прежних «Дакарах» для меня вода была двух типов — холодная и очень холодная. А вот в Саудовской Аравии все было гораздо лучше. Санузлы и душевые располагались в передвижных контейнерах, с освещением, отдельными кабинками, раковинами. Правда, есть нюанс. Туалетов и душевых для мужчин и женщин почти одинаковое количество, но мужчин в бивуаке живет гораздо больше. Поэтому иногда, в часы пик, бывали очереди. Да и вода не успевает прогреться из-за большого количества людей, поэтому мужская часть населения бивуака жаловалась на то, что приходится мыться холодной водой.

В автодоме нашей команды есть свой душ, но расположен он снаружи, а не внутри. И представляет собой конструкцию с душевой лейкой и шторками с трех сторон. При сильном ветре помыться там сложно. Зато есть теплая вода благодаря проточному нагревателю.

…и в гонке

В гонке есть два варианта сходить в туалет — перед стартом и после финиша. Если прямо во время гонки и совсем-совсем уже невмоготу, то чисто теоретически можно, конечно, остановиться. Сейчас организаторы сделали небольшое послабление. Если спецучасток протяженностью больше 300 км, то для всех экипажей есть обязательная остановка на 15 минут. Раньше такого не было, даже на спецучастках длиной 500 км.

— Например, я за час до старта не пью жидкость или совсем по минимуму. Никакого кофе или чая.

Медицина

— Главное лекарство в гонке — это обезболивающие. Болит голова, болит шея, болят ребра. Все что угодно. Пей таблетки. Причем даже врачи советуют делать это перед стартом, еще до того, как начнет все болеть от постоянной тряски. Я вообще раньше приклеивал блистер с таблетками на панель, чтобы были под рукой. Если вдруг растрясло — оторвал, выпил. Когда болит голова — ты не можешь сосредоточиться на дорожной карте, пилот не может в полную силу ехать.



В медцентр можно обратиться по любому вопросу — от простуды до перелома

— Медицина на «Дакаре» на высоком уровне. Все медицинские работники, как и большинство персонала, — наемные. И организаторы собирают хорошую команду медперсонала. К ним можно обратиться в любое время по любому вопросу — от температуры до перелома. Кстати, мотоциклисты — самые частые посетители. Идут круглосуточно переломанные. Приходят и пилоты машин с ушибами ребер, проблемами с позвоночником. Если надо — в медцентре сделают массаж, дадут мазь или совет.

В бивуаке есть возможность сделать УЗИ или рентген. Если что-то совсем сложное — сажают в машину или вертолет и везут в город. На трассе постоянно дежурят 4−5 внедорожников с медперсоналом. И летают четыре вертолета.

— В каждой боевой машине есть прибор безопасности. Если нажмешь красную кнопку на нем — это сигнал тревоги. С тобой сразу же свяжутся организаторы, выяснят ситуацию. Если тебе совсем плохо — в течение 10 минут прилетит вертолет. Если произошла авария с переворотом, прибор об этом сигнализирует. И даже если все в порядке, сам выбрался, вертолет все равно прилетает, делает «проверочный» круг.