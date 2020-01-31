О работе, деньгах и жилье. Что изменилось в законах в январе

Источник материала: Аргументы и факты

«АиФ» рассказывает о важнейших новациях с помощью адвоката Минской областной коллегии адвокатов Марианны ГРИНЕВИЧ.

Законы о труде

С 28 января 2020 года вступает в силу обновленный Трудовой кодекс (ТК) Республики Беларусь. В него войдут как абсолютно новые нормы, предусматривающие социальные гарантии для работников, так и уже действующие положения законодательства, содержащиеся в декретах главы государства и других правовых актах.

- К примеру, будет гарантировано продление срока действия контракта либо заключение нового контракта с работником предпенсионного возраста (не более двух лет до выхода на заслуженный отдых) не менее чем до достижения им пенсионного возраста. Основное условие – человек должен работать добросовестно, не допускать нарушений производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины.

Это означает, что наниматель обязан будет продлить контракт с лицом предпенсионного возраста не менее чем за 2 года до наступления права на получение им пенсии. Если же максимальный срок, на который может быть заключен контракт (5 лет), истек, наниматель должен будет заключить с работником новый контракт. Однако эта гарантия действует с условием, что работник добросовестно относится к своей работе и не допускает нарушений дисциплины.

Договор

Помимо этого, внесены изменения в статью ТК о форме трудового договора.

- Прямо закреплено: каждая страница трудового договора и приложений к нему должна нумероваться и подписываться работником и нанимателем (либо уполномоченным им должностным лицом). Один экземпляр соглашения по-прежнему передается работнику, другой хранится у работодателя.

Это правило вызвано тем, что в судебной практике встречались ситуации, когда у нанимателя и работника оказывались на руках трудовые договоры с разными условиями, к примеру, относительно заработной платы или режима рабочего времени. Так как соглашения достаточно объемные, многие важные пункты находятся не на последних подписанных листах, а где-то посередине текстового документа, на практике возникал вопрос: кто же именно заменил страницы?

Изменена норма, которая устанавливает условия и порядок привлечения работников к материальной ответственности. Как и ранее, работник может быть привлечен к материальной ответственности при одновременном наличии:

• ущерба, причиненного нанимателю при исполнении трудовых обязанностей;

• противоправности поведения (действия или бездействия) работника;

• прямой причинной связи между противоправным поведением работника и возникшим у нанимателя ущербом;

• вины работника в причинении ущерба.

- Однако теперь конкретизировано: под реальным ущербом понимаются утрата, ухудшение или понижение ценности имущества, влекущие необходимость для нанимателя произвести затраты на восстановление, приобретение имущества или иных ценностей либо произвести излишние денежные выплаты (за исключением штрафов, взыскиваемых с нанимателя). А согласно практике, действующей до внесения изменений в ТК, в определенных случаях наниматель мог возложить на работника штраф, который он уплатил по решению контролирующего органа, если в этом была вина работника.

Пенсия

С января 2020 года право на пенсию по возрасту на общих основаниях имеют мужчины по достижении 62 лет при стаже работы не менее 25 лет, а женщины - по достижении 57 лет при стаже работы не менее 20 лет.

Пенсионный возраст в Беларуси ежегодно на 6 месяцев начали повышать с 1 января 2017 года. Следовательно, с 1 января 2021-го мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 62,5 года, женщины – в 57,5 года, а в 2022-м мужчины – в 63 года, женщины – в 58 лет.

Жилищный кодекс

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения и в основной нормативный правовой акт, регулирующий жилищные правоотношения в Республике Беларусь, - Жилищный кодекс.

- Среди прочих обширных изменений установлено: деньги, вносимые в качестве платы на капитальный ремонт, зачисляются на специальные счета, открытые местными исполнительными и распорядительными органами, организациями застройщиков, товариществами собственников в банках и небанковких кредитно-финансовых организациях (НКФО), либо могут размещаться во вклады (депозиты) организаций застройщиков, товариществ собственников в банках и НКФО для аккумулирования этих средств в целях последующего направления их на капитальный ремонт жилых домов.

При этом специальные счета открываются банками и НКФО независимо от наличия решений (постановлений) о приостановлении операций по счетам данных организаций, постановлений (определений) о наложении ареста на их денежные средства.

- Обращение взыскания по исполнительным и иным документам, являющимся основанием для списания денег со счетов в бесспорном порядке, на деньги, размещенные на специальных счетах данных организаций, не производится, арест на указанные деньги не налагается, приостановление операций по специальным счетам не осуществляется. Исключение составляют лишь случаи, когда обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на специальных счетах, производится на основании исполнительного документа, вид взыскания по которому соответствует целевому назначению спецсчета, а также на случаи, предусмотренные законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения.

Таким образом, теперь при отчислении денег на капитальный ремонт можно быть уверенным, что они не «уйдут» на погашение долгов местных исполнительных и распорядительных органов, организаций застройщиков, товариществ собственников, не связанных с капремонтом.

У кого меньше? Как различается «минималка» в Беларуси и странах-соседях Подробнее

«Минималка»

С 1 января 2020 года минимальная заработная плата выросла с 330 до 375 рублей.

- Согласно ТК минимальная заработная плата – это тот государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных НПА и трудового договора.

Работнику, у которого размер начисленной заработной платы оказался ниже размера минимальной заработной платы (месячной и часовой), наниматель обязан произвести доплату до размера минимальной заработной платы (месячной и часовой). В противном случае наниматель нарушит законодательство.

Базовая

С 1 января 2020 года размер базовой величины составляет 27 рублей (ранее – 25,5 рубля). В связи с чем выросли выплаты по многим налогам и сборам, штрафам. Вместе с тем увеличились пособия по безработице, стипендии студентов и другие выплаты, привязанные к размеру базовой величины.