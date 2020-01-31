Верховный суд оставил без изменения приговор за убийство восьмимесячной девочки в Лунинце

Источник материала: Виртуальный Брест

Верховный суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело об убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце, оставил без изменения приговор матери ребенка и ее знакомому. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова.





Приговор, вынесенный Брестским областным судом, от 25 октября 2019 года оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения, проинформировала Юлия Ляскова. Действия обвиняемых квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц (п.п. 2, 6, 13, 15, ч.2 ст.139 УК). Приговор вступил в законную силу.

Как сообщалось, Брестский областной суд признал фигурантов виновными по всем пунктам предъявленных им обвинений. Мать-убийцу приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчине назначена исключительная мера наказания в виде смертной казни - расстрела.





Трагедия произошла в Лунинце вечером 27 октября 2018 года. По данным следствия, 28-летний житель Лунинца, придя домой, обнаружил труп годовалой дочери с признаками насильственной смерти. В это время в квартире находились мать ребенка и знакомый семьи. Оба были пьяны. В момент задержания у хозяйки квартиры было 1,6 промилле алкоголя, у гостя - 1,2. Фигуранты беспричинно, способом, заведомо сопряженным с причинением особых страданий, нанесли девочке не менее 46 травматических воздействий.

Известно, что семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. В семье воспитывается двое старших детей - мальчики 4 и 6 лет.