В «Белнефтехиме» рассказали, что будет с ценами на бензин в этом году

Источник материала: Горецкий вестник

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков рассказал , как будет меняться стоимость бензина на заправках. В своем интервью порталу «Нефтехимия» он подчеркнул, что считает оптимальной выбранную стратегию поэтапного повышения цен на топливо.





По словам председателя концерна, на мировом рынке цены на углеводородное сырье уверенно растут. Некоторые эксперты предполагают, что цена на нефть может превысить 80 долларов за баррель.

— Напомню, что для белорусских НПЗ цена на нефть растет еще и за счет налогового маневра, и в 2020 году она уже будет составлять (с учетом уплачиваемых пошлин на нефтепродукты) около 83% от мировой, — объяснил Андрей Рыбаков. — Мы видим, сколько стоит топливо в странах с рыночным ценообразованием на данный товар, поэтому определенные корректировки уровня цен потребуются.

Напомним, на протяжении последних лет ценники на АЗС переписывают часто, но не более, чем на 1 копейку за один раз. Например, в прошлом году они менялись 28 раз, в 2018 году — 27 раз. Как правило, речь идет о пересмотре цен в сторону увеличения. Последний раз бензин дорожал в прошлое воскресенье, 25 января.

При этом Андрей Рыбаков подчеркнул, что белорусские НПЗ нацелены на минимизацию влияния налогового маневра — как путем снижения затрат и совершенствования стратегии продаж нефтепродуктов, так и путем скорейшего завершения модернизации.

— Но, очевидно, что при наличии сырьевой составляющей в затратах, близкой к 90%, цену топлива на АЗС будет во многом определять стоимость сырья, — объяснил Андрей Рыбаков.

Тем не менее в концерне уверяют, что по-прежнему будут исходить из соблюдения баланса интересов производителей и потребителей топлива.