Источник материала: Новости Волковыска

Для поддержания санитарного состояния контейнерных площадок с февраля волковысским коммунальным хозяйством будет осуществляться вывоз крупногабаритных отходов ежемесячно по графику либо по заявке по телефону 2-35-09.

К крупногабаритным отходам относятся: мебель (диваны, кресла, столы, стулья, шкафы, матрацы и т.д.), бытовая техника в не разобранном виде (телевизоры, холодильники, стиральные и посудомоечные машины, водонагреватели и т.д.), сантехника (старые унитазы, раковины и ванны, любые изделия из фаянса и керамики, трубы как обычные, так и металлопластиковые, смесители и т.д.), старые оконные блоки и балконные рамы, пиломатериалы и древесные отходы строительства.

Граждане должны выставлять указанные отходы за сутки до дня недели указанного в графике.

За выброс отходов в дни, отличные от графика, граждане могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 21.14 «Нарушение правил благоустройства и содержание населенных пунктов».

График вывоза крупногабаритных отходов:

Понедельник:

Боричевского, 6,16а,18а, 46, 48, Горбатова, 3б, 12, 23, 26, 31

Вторник:

Калиновского,7, 22а, Ф.Скорины, 17, Панковой, 35, 47а, 46д, Калинина,5, Социалистическая, 4, 15, 45

Среда:

Ленина, 1, 16, 45, Советская,7, 32а, 17а, 151а, Победы,2а, 54, Зоотехническая,7

Четверг:

Зенитчиков, 48, Жолудева,74к, 76г, 87а, 91а, 167, 171, Котовского,8, 10

Пятница:

Октябрьская, 38а, 42, 51, 53, 55, 139, Н.Борки, 23, 29, Аллейная,27