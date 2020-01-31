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«Везде ездила с мужем». Жена военного попала в «пенсионную ловушку» - не хватило 2,5 лет стажа

31.01.2020 16:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 1980-х и 1990-х Валентина Михайловна много переезжала вместе с мужем-военным, пока они не осели в Беларуси. Из-за службы супруга ей не всегда удавалось устроиться на работу, где-то приходилось работать не на полную ставку. В результате Валентина Михайловна попала в «пенсионную ловушку» — ей не хватило стажа для трудовой пенсии. «Я ведь закончила институт, могла бы работать, но не по моей вине все так получилось. Я нигде не гуляла — служила отечеству вместе с мужем», — подчеркивает она.

FINANCE.TUT.BY разбирался в том, положены ли льготы по страховому стажу супругам военнослужащих и как работа на неполную ставку может повлиять на будущую пенсию.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Я на зарплату и не смотрела, когда устраивалась на работу. Главное — муж служит»

В ноябре прошлого года Валентине Михайловне из Минска должны были назначить пенсию, но этого не произошло. Оказалось, что женщина попала в так называемую «пенсионную ловушку»: ей не хватило страхового стажа, чтобы оформить трудовую пенсию. В прошлом году он должен был быть не меньше 17 лет, в то время как стаж Валентины Михайловны составил 14 лет 7 месяцев и 25 дней. С общим трудовым стажем (в него входят в том числе учеба в университете и декрет) проблем не возникло: у женщин для назначения пенсии он должен быть не меньше 20 лет, а у Валентины Михайловны — 22 года и 4 месяца.

«Я могу повлиять на свою пенсию?» Подробно рассказываем, как рассчитываются пенсии в Беларуси

— В соцзащите мне сначала считали стаж предварительно, говорили, что все хорошо и всего хватает. А когда пришло время назначать пенсию, вдруг сообщили, что отправляют письмо об отказе, и ничего объяснять не стали, — рассказывает Валентина Михайловна.

В протоколе решения комиссии по назначению пенсий, которое пришло из управления соцзащиты Московского района Минска, сказано, что ей отказано в назначении пенсии «в связи с отсутствием требуемого на дату подачи заявления страхового стажа 17 лет». Валентина Михайловна объясняет, почему так получилось: ее муж — военнослужащий, что всю жизнь во многом определяло ее рабочий график.

— В 1980-х он служил в Забайкалье, потом воевал в Нагорном Карабахе. Я везде ездила вместе с ним и на работу устраивалась, как получалось. Работала и в школе, и в детском саду, и в банке, и даже инспектором связи в милиции. В Забайкалье ходила пешком на работу 7 километров с заставы, в то время как многие жены военных сидели дома, — вспоминает Валентина Михайловна. — Я ведь закончила институт, могла бы работать, но не по моей вине все так получилось. Я нигде не гуляла — служила отечеству вместе с мужем. Бывали времена, когда мы каждые несколько месяцев переезжали с места на место, и устроиться на работу было невозможно.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

«Дырки» в стаже оказались не единственной проблемой. В протоколе заседания комиссии сказано, что некоторые периоды работы Валентине Михайловне засчитали в стаж с учетом поправочного коэффициента, поскольку «среднемесячный фактический заработок, из которого уплачены обязательные страховые взносы, оказался ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством». Эти периоды пришлись на промежуток между 2004 и 2017 годами, когда Валентина Михайловна вместе с супругом уже жили в Минске.

— Просто я не всегда работала на полную ставку и поэтому зарабатывала немного, — объясняет собеседница. — Меня это устраивало, потому что, пока муж продолжал служить, так было проще подстроиться под него. Если у него вдруг отпуск, а я работаю на полставки или меньше, мне легче вырваться, чтобы куда-нибудь с ним съездить. Я и подумать не могла, что из-за этого останусь без пенсии.

Отдельно Валентина Михайловна возмущена тем, что пока ей не платят даже социальную пенсию, которая положена тем, кому не хватило стажа для трудовой. Женщинам ее назначают в 60 лет, мужчинам — в 65. Сейчас социальная пенсия составляет 115,92 рубля.

— Муж, конечно, тоже был очень зол. Мы будем отстаивать свои права, обязательно пообщаемся с адвокатом и, возможно, попробуем подать в суд. Потому что мы не гуляли, а служили Советскому Союзу, — подчеркивает Валентина Михайловна. — И в чем моя вина, если некоторые предприятия платят так мало? Я на зарплату и не смотрела, когда устраивалась: главное — муж служит, а я шла за ним.

Власти: «Для некоторых категорий установлен пониженный страховой стаж, среди них могут быть и жены военнослужащих»

До 2013 года страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии, составлял всего 5 лет. В 2013 году он увеличился с 5 до 10 лет, в 2015 — с 10 до 15, а с 2016 начал повышаться каждый год на полгода до тех пор, пока не достигнет 20 лет. В нынешнем году минимальный страховой стаж составляет 17,5 лет. Из-за того, что он начал повышаться достаточно резко, некоторым белорусам не хватило этого стажа. По данным на 1 января 2020 года в Беларуси было 3586 человек, которые получают социальную пенсию из-за нехватки страхового стажа.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Министерстве труда и соцзащиты объясняют, что у некоторых категорий белорусов есть льготы по минимальному страховому стажу.

— С учетом быстрых темпов повышения требуемого страхового стажа мы анализировали возникающие на практике ситуации и пришли к выводу о необходимости смягчения требований по страховому стажу для лиц, которые длительное время занимались общественно полезной деятельностью и поэтому страховой стаж наработать не смогли, — комментируют в Минтруда. — Это ситуации, когда люди, например, ухаживали за инвалидом I группы, престарелым, ребенком-инвалидом, ребенком до 3 лет, получали пособие по безработице, учились, переобучались и так далее. Для тех людей, у которых были длительные периоды такой деятельности, было принято решение установить пониженный страховой стаж — 10 лет. Среди них могут быть и супруги военнослужащих.

Такая льгота, подчеркивают в ведомстве, объясняется тем, что эти люди «не работали не потому, что не хотели работать, а просто так сложились обстоятельства, что они занимались иной общественно полезной деятельностью».

— Но если такой деятельности не было, и человек просто не работал и ничем не занимался, предоставить ему пенсию на равных с теми, кто нужный стаж отработал, будет несправедливо. В данной ситуации мы видим, что у 56-летней женщины есть только 22 года общего трудового стажа, а чем она занималась все остальное время, будучи в трудоспособном возрасте, не совсем понятно, — говорят в министерстве.

В Министерстве обороны, куда FINANCE.TUT.BY также обратился за комментарием, о похожих историях с «пенсионными ловушками» для супруг военнослужащих не слышали. Вопрос о необходимости введения для них льгот по страховому стажу в ведомстве также не поднимался.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Если человек соглашается на зарплату ниже минимальной, он должен понимать, что его стаж будет уменьшен»

В истории Валентины Михайловны есть еще один момент, на который стоит обратить внимание: часть стажа ей посчитали с поправочными коэффициентами. Они применяются в том случае, если зарплата, с которой уплачивались взносы в Фонд соцзащиты, была ниже минимальной. По закону платить меньше минималки можно только в том случае, если человек работает не на полную ставку (как и произошло с Валентиной Михайловной).

— С точки зрения исчисления стажа неважно, работал человек на полную ставку, на полставки, на четверть или, наоборот, на две или три. Важен минимальный уровень зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы, — объясняют в Минтруда. — Допустим, человек отработал календарный год, взносы уплачены за весь год с зарплаты не ниже минимальной. В этом случае проблем не будет, в страховой стаж засчитывается весь календарный год — 12 месяцев. Но если у человека по каким-либо причинам заработная плата была ниже минимальной, и в результате среднемесячная зарплата за год оказалась ниже минимальной, то стаж будет рассчитываться с применением поправочного коэффициента.

Этот коэффициент получают следующим образом. Фактические зарплаты за каждый отработанный в течение календарного года месяц суммируются и делятся на количество этих месяцев. Получается среднемесячная фактическая зарплата. Точно так же суммируется и делится минимальная зарплата в стране за те же месяцы. Потом среднемесячная фактическая зарплата делится на среднемесячную минимальную — и получается тот самый поправочный коэффициент. Его нужно умножить на количество отработанных месяцев, чтобы узнать, сколько из них войдет в стаж.

Как рассчитывается поправочный коэффициент?

Сразу уточним, что наши расчеты условные и приблизительные. Допустим, в 2019 году человек отработал все 12 месяцев на полставки, и его зарплата составляла 250 рублей в месяц. При этом среднемесячная минимальная зарплата за этот год была 330 рублей.

1. Делим 250 на 330 — получаем коэффициент 0,76.

2. Умножаем 12 месяцев (точнее, 360 дней — по методике расчета стажа в одном месяце 30 дней) на 0,76 — получаем 273,6 дней, или 9 месяцев 4 дня.

Именно столько войдет в страховой и в общий стаж, хотя по факту человек отработал 12 месяцев.

— Поэтому если человек соглашается работать с зарплатой ниже минимальной, он должен понимать, что впоследствии при назначении пенсии стаж у него будет уменьшен, — подытоживают в Минтруда.

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Теги: Минск
 
 
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